Anušić tvrdi da je obrambena industrija nova šansa za rast hrvatskog gospodarstva

Druga dobitnica je Snježana Köpruner, generalna direktorica i većinska vlasnica GS Tvornice mašina Travnik, koja je od zapuštene tvrtke s 52 zaposlenika izgradila je europsku kompaniju s više od 700 zaposlenih. Desetinu dobiti godišnje ulaže u kulturne i sportske projekte, pokrenula je programe prekvalifikacije i vrtić s programiranjem za djecu te pomogla obnovi rodne kuće Ive Andrića. Vodeći se Andrićevom mišlju da je svaki čovjek dužan svom zavičaju, poručila je: „Naša djeca i obrazovanje, to je naša budućnost. Bez toga nema budućnosti. “