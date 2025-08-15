Oglas

HRVATSKA REALNOST?

Austrijanci šokirani cijenama, Hrvati im odgovaraju: "Što bi vi, za turističku meku to je opravdano!"

N1 Info
15. kol. 2025. 21:19
rovinj, hrvatska obala
Pexels

Fotografija računa iz jednog restorana u Rovinju ovih dana izaziva žestoke rasprave na društvenim mrežama.

"Šokantno visoke cijene za uobičajena pića i jednostavna jela ostavile su mnoge korisnike interneta bez riječi, posebno one koji ovaj istarski grad još pamte kao relativno povoljnu destinaciju za odmor", prenosi austrijski portal Kosmo.

Autor viralne objave na Redditu, inače Hrvat, izrazio je iznenađenje zbog rasta cijena.

"Sestra mi je poslala ovaj račun s odmora u Rovinju. Takve cijene ne plaćaš ni u srcu Beča, u samoj unutarnjoj gradskoj jezgri, pokraj Stephansdoma."

račun
Reddit

Prisjetio se i vremena kada su besplatno parkiranje i jednostavan pristup plažama u Rovinju bili nešto normalno, dok se danas gotovo svugdje naplaćuje parkiranje od jednog do šest eura po satu.

Šokantne cijene

Priloženi račun doista otkriva iznenađujuće iznose - pola litre Coca-Cole Zero 5,50 eura, boca obične Cole od 0,3 litre četiri eura, a ledeni čaj pet eura. Kod hrane, cjenovna spirala se nastavlja, pola pizze sa šunkom ili salamom košta 7,50 eura, dok cijela košta 15 eura. Porcija ćevapčića naplaćuje se 16 eura, a lazanje s piletinom i povrćem 14 eura. Ukupno su turisti za obrok platili 80 eura.

Objava je izazvala lavinu komentara među hrvatskim korisnicima. Mišljenja su podijeljena, dok mnogi cijene opisuju kao bezobrazne ili strašne, drugi smatraju da su one normalne.

"Što bi vi, za turističku meku to je opravdano!"

Ipak, neki su otvoreno priznali da zbog takve politike cijena danas izbjegavaju poznata odredišta na hrvatskoj obali.

Teme
austrija cijene hrvatska rovinj turizam

