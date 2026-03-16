ODBACIO MILANOVIĆEVE TVRDNJE
Bačić: Nemam namjeru komentirati predsjednika, ministar obrane vrlo savjesno obnaša svoju dužnost
Potpredsjednik Vlade Branko Bačić odbacio je tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića da ministar obrane Ivan Anušić otkriva vojne tajne i nabavlja oružje od Izraela, koji naoružava i Srbiju, rekavši da Anušić vrlo savjesno obnaša dužnost i provodi sve obveze koje imamo kao članica NATO-a.
"Nemam namjeru komentirati predsjednika Republike, mogu reći da ministar obrane vrlo savjesno obnaša svoju dužnost, zajedno s Glavnim stožerom Hrvatske vojske i poduzimaju sve kako bismo kao članica NATO-a zadovoljili kriterije koji su postavljeni kada je u pitanju izdvajanje nacionalnih sredstava za nabavu oružje. Ministar obrane je zato i otišao u Izrael i provodi sve aktivnosti kako bismo tu našu obvezu koju smo prihvatili i realizirali”, komentirao je u ponedjeljak Bačić.
Izjavu predsjednika Republike Milanovića da potpredsjednik Vlade i ministar obrane Anušić otkriva vojne tajne i nabavlja oružje od Izraela, koji naoružava i Srbiju, kao i ostale aktualnosti, Bačić je komentirao nakon obilaska lokacija poslijepotresne obnove u Zagrebu.
Kao članica, Hrvatska je bila dužna izvijestiti NATO o hipersoničnim raketama Srbije
Osvrnuo se i na oružje Srbije koju spominje tamošnji predsjednik Aleksandar Vučić i rekao da Hrvatskoj nije u interesu nikakva destabilizacija Srbije te dodao kako ne zna "uopće odakle predsjedniku Srbije takva promišljanja, niti je Hrvatska nekakav lutkar koji na koncu povlači poteze koji bi išli ka destabilizaciji i miješanja u unutarnja pitanja Srbije".
"To nama ne pada ni na kraj pameti, osim što očekujemo da Srbija dostigne visoke standarde u odnosu prema pripadnicima nacionalne manjine u Srbiji, kao što smo mi postavili tako visoke standarde kada je riječ o brizi za pripadnike svih nacionalnih manjina u Hrvatskoj, a posebno prema srpskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj", poručio je.
Kao članica NATO-a Hrvatska je bila dužna, rekao je, nakon saznanja da je Srbija nabavila hipersonične rakete koje su dalekometno napadno oružje, o tome obavijestiti svoje partnere u NATO-u. Hrvatska će se na to pripremiti i znati odgovoriti zajedno s našim partnerima.
Na stav predsjednika Republike da nema smisla što je premijer o tome pisao NATO-u, Bačić je opetovao da smo kao članica bili dužni izvijestiti Savez o saznanjima koja su imali. Ja to ne dramatiziram, smatram ih redovitim aktivnostima Vlade RH i ne bih ulazio u polemiku s predsjednikom, kazao je.
Pravo je sindikata da prosvjeduju, no mislim da Vlada brine o zaposlenicima državnih i javnih službi
Prosvjed "Sindikalno proljeće" najavljen za subotu, Bačić je popratio komentarom o potvrđivanju odnosno dizanju kreditnog rejtinga Hrvatske, rekavši da to govori o tome kako i na koji način Vlada RH brine o rastu gospodarstva.
"Pravo je sindikata da organizira prosvjede, živimo u demokratskoj državi, ali mislim da je Vlada, kada je riječ o brizi o našim zaposlenicima, itekako odgovorna”, poručio je Bačić.
Ekonomski pokazatelji govore da u Hrvatskoj nikada nije bilo više zaposlenih, manje nezaposlenih, da smo u deset godina Vlade Andreja Plenkovića mirovine i plaće povećali sto posto, i medijalne i prosječne, i da smo naš BDP po glavi stanovnika podignuli na gotovo 77 posto prosjeka EU, a kada smo krenuli, bili smo na 62 posto, naveo je.
"Zaposlenicima u državnim i javnim službama, njih oko 260 tisuća, pokazali smo da stalno brinemo o njima i da smo stalno uključeni u socijalni dijalog i da smo upoznali sindikate s našim mjerama koje idu za povećanjem plaće od tri posto i u ovoj godini, da brinemo o tome da deficit državnog proračuna bude takav da nam ostavlja da i dalje budemo država koja zna upravljati svojim javnim financijama”, istaknuo je.
Vlada vodi računa o socijalnom statusu građana, ali i o tome da država i dalje ima rast gospodarstva, i Vlada nastoji stalno donositi mjere kako bi se suzbilo inflaciju i očuvalo standard sugrađana, poručio je.
