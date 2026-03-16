Oglas

"SINDIKALNO PROLJEĆE"

Sindikati javnih službi najavili prosvjedni skup: "Vlada nas obezvrjeđuje, stvara percepciju da smo nebitni"

author
Hina
|
16. ožu. 2026. 12:58
16.03.2026., Zagreb - Konferencija za novinare predstavnika sest sindikata javnih sluzbi. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Šest sindikata javnih službi najavilo je za subotu 21. ožujka održavanje prosvjednog skupa "Sindikalno proljeće" u Zagrebu na Europskom trgu zbog izostanka socijalnog dijaloga s Vladom te traže njegovu obnovu i započinjanje pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Oglas

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je, u ponedjeljak na konferenciji za novinare, kako prosvjedom žele poručiti da socijalni dijalog ne može biti zamijenjen Vladinim uredbama, traže poštivanje  i uvažavanje sindikata i od toga neće odustati.

Prosvjed organiziramo, jer su iscrpljene druge mogućnosti, a također želimo pokazati da  sindikati imaju potporu članstva za svoje djelovanje pa i drugih radnika i građana, dodao je Stipić.

Napomenuo je da prosvjedni skup uz Preporod organiziraju Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama RH, Radnički sindikat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sindikat zaposlenih u kulturi  i Sindikat Zajedno.

Među njima je pet reprezentativnih sindikata, dodao je Stipić te najavio da će više pojedinosti o prosvjedu objaviti u četvrtak. Također je rekao kako njihov prosvjedni skup nije u suprotnosti s onim koji organiziraju sindikalne središnjice 18. travnja u Zagrebu te da ga podržavaju.

Prosvjed je nastavak aktivnosti tri obrazovna sindikata koji pokušavaju vratiti socijalni dijalog, jer ih Vlada obezvrjeđuje i tražimo da se otvore pregovori o granskim kolektivnim ugovorima, poučio je predsjednik Nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija.

Vlada nas obezvrjeđuje, jer stvara percepciju da smo nebitni, ocijenio je te dodao kako sindikati nemaju drugog izbora nego prosvjedovati kako bi bili vidljiviji. Najavio je nastavak sindikalnih aktivnosti, ocijenivši da u zemlji ima toliko problema da ni jedan prosvjed nije suvišan.

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin poručio je kako prosvjednom žele mijenjati Vladin ignorantski stav, jer se problemi ne rješavaju i zbog izostanka socijalnog dijaloga.

Kruno Kušec iz Sindikata Zajedno, koji zastupa članstvo u zdravstvu i socijalnoj skrbi, ustvrdio je da je socijalni dijalog mrtav, jer je Vlada Uredbom utvrdila osnovicu za obračun plaće, a sindikate se sve manje sluša.

Vlada ne čini ništa, a financijska situacija za zaposlenike je lošija nego lani, smatra Kušec. Napomenuo je da se kroz provedeno izjašnjavanje 96 posto sindikalnog članstva izjasnilo da ne podržava Vladine postupke.  

Teme
Kolektivni ugovori Kruno Kušec Matija Kroflin Prosvjed Sindikati Socijalni dijalog željko stipić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ