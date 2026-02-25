Bačić o Boški Ban: Uz nas je jer podržavamo projekte u Međimurju i podržavat će Vladu i dalje

Povjerenstvo koje je imenovala Vlada donijelo je dokument o suočavanju s posljedicama bivših totalitarnih režima i dan je okvir koji nije pretočen u zakonske mjere. "No, za sve nas koji živimo 80 godina nakon Drugog svjetskog rata dovoljan je okvir da se, ako imamo dobre volje, možemo ponašati i razumjeti traumu kroz koju je prolazio hrvatski narod u tom ratu. I mislim da na tom zakonu ne treba inzistirati jer imamo jako puno izazova pred nama kako bi građanima osigurali bolji život tako da se na to ne trebamo vraćati”, osvrnuo se Bačić na Dabrin uvjet za izlazak iz vladajuće koalicije – zakon kojim bi se zabranila obilježja svih totalitarizama, pri čemu je posebno naglasio crvenu zvijezdu petokraku i pozdrav 'Smrt fašizmu, sloboda narodu'.