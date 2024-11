HDZ-ov ministar zbog Turudića prozvao oporbu: “Čini mi se da se ne drže načela nego osobe”

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić izrazio je u subotu uvjerenje kako će DORH i USKOK jednako uspješno, kao što bi to radio EPPO, provoditi istrage u slučaju bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša kojeg se sumnjiči za korupciju.

“Uvjeren sam da će i DORH i USKOK, jednako uspješno kao što bi to radio EPPO, i obrnuto, temeljem zakona, provoditi izvide i istrage“, rekao je Bačić novinarima u Zagrebu.

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić izrazio je u subotu uvjerenje kako će DORH i USKOK jednako uspješno, kao što bi to radio EPPO, provoditi istrage u slučaju bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša kojeg se sumnjiči za korupciju.

Upitan treba li mijenjati zakon koji glavnom državnom odvjetniku daje ovlast da odluči je li za neki slučaj nadležno europsko tužiteljstvo (EPPO) ili USKOK, Bačić odgovara kako drži da interes DORH-a i EPPO-a mora biti jednak.

“Meni je neshvatljivo da dvije institucije koje se bave progonom dolaze u poziciju boriti se za predmet“, kazao je i naglasio kako moraju postojati određeni kriteriji kada će jedan postupak voditi DORH, a drugi EPPO.

Smatra da u recentnom slučaju, postupak pripada USKOKU.

Koliko mogu sagledati, ovdje je kriterij kojem je proračunu pričinjena šteta, hrvatskom ili europskom, očito je kako je, u najvećoj mjeri, pričinjena hrvatskom, naveo je.

#related-news_0

“Oporba se ne drži načela”

Na oporbene kritike što je glavni državni odvjetnik “presudio” o nadležnosti, Bačić podsjeća kako je zakon koji uređuje pitanje nadležnosti Hrvatski sabor donio gotovo jednoglasno i kako tada uopće nije bilo dvojbe da u slučaju sukoba nadležnosti odlučuje glavni državni odvjetnik .

“Sad kad smo došli u poziciju da on o tome treba odlučivati, čini mi se da se oporba ne drži načela, nego osobe, njima je sporno da bi Ivan Turudić trebao o tome odlučivati“, rekao je Bačić i poručio „ako se držimo načela, onda ih ne bismo trebali mijenjati samo zbog toga što je na čelu DORH-a osoba koja njima ne odgovara“.

Da nije tome tako, ne bi 14 država članica EU o tome odlučivalo na identičan način, kazao je Bačić koji mirno dočekuje raspravu o opozivu Vlade koju je inicirala oporba.

“Očekujem da ćemo u toj raspravi pokazati ono što stalno govorimo, da smo mi najveći zagovornici borbe protiv korupcije. To njima možda nije lijek za uši, ali ovo što se događa, da se ministra uhiti za vrijeme obnašanja dužnosti, dovoljno govori o tome koliko je ova Vlada, HDZ, ostavila prostora tijelima progona da rade po zakonu, da ne biraju, da smo svi pred zakonom jednaki i da nećemo dozvoljavati, a najmanje podržavati bilo kakav oblik korupcije i kriminala“, izjavio je.

Naglasio je i kako je aktualna vlada, uspješna Vlada, te kako joj je legitimacija i to što se može nositi s time da (se uhićuje) njen ministar.

Novinari su ministre propitivali i o informaciji po kojoj je bivši ministar zdravstva bio član masonske lože.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da on za to nije znao te da sam nije član nikakve lože.

“Ne mogu to komentirati jer to što je netko napisao, ne znam je li točno, a načelno naravno, možemo govoriti da to nije dobro“, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_1

#related-news_2