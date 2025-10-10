Banda mladih Zagrepčanki mjesecima "operirala" javnim prijevozom: Imale su posebne mete

Zagrebačka policija konačno je stala na kraj 22-godišnjakinji koja je mjesecima, zajedno s još najmanje tri zasad nepoznate pomagačice, sustavno džeparila putnike javnog prijevoza u užem centru Zagreba. Na meti su im bili stariji građani, a najčešće su djelovale u tramvajima i na autobusnim stajalištima. U svega šest mjeseci, počinile su najmanje sedam kaznenih djela, a šteta se procjenjuje na oko 1440 eura, piše Jutarnji.