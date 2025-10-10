Banda mladih Zagrepčanki mjesecima "operirala" javnim prijevozom: Imale su posebne mete

Nakon višemjesečne istrage, policija je 22-godišnjakinju uhitila i predala pritvorskom nadzorniku.
Zagrebačka policija konačno je stala na kraj 22-godišnjakinji koja je mjesecima, zajedno s još najmanje tri zasad nepoznate pomagačice, sustavno džeparila putnike javnog prijevoza u užem centru Zagreba. Na meti su im bili stariji građani, a najčešće su djelovale u tramvajima i na autobusnim stajalištima. U svega šest mjeseci, počinile su najmanje sedam kaznenih djela, a šteta se procjenjuje na oko 1440 eura, piše Jutarnji.
Prema sumnjama policije, mlada banda prvu je krađu izvela 5. ožujka u tramvaju na Medveščaku. Dok je vozilo išlo prema Trgu bana Jelačića, prišle su 69-godišnjoj putnici i iz ruksaka joj izvukle novčanik s novcem, karticama i dokumentima. Nedugo zatim, 22-godišnjakinja je otuđenom karticom pokušala podići novac na bankomatu, no transakcija nije prošla.
Serija krađa tijekom ljeta
Nekoliko dana kasnije, oko 10 sati ujutro, na autobusnom stajalištu u Maksimiru ponovno su iskoristile gužvu i nepažnju 86-godišnje žene. Dok je ulazila u autobus, iz torbice su joj izvukle novčanik i nestale.
Serija krađa nastavila se tijekom ljeta. Početkom kolovoza, na području Centra, osumnjičena i njezina suučesnica prišle su 75-godišnjakinji s leđa i na ulici joj ukrale novčanik. Tri tjedna kasnije, 23. kolovoza, ponovno su u tramvaju prišle 72-godišnjakinji i na isti način je opljačkale.
Nisu stale ni tada. Samo pet dana kasnije, 28. kolovoza, iskoristile su jutarnju gužvu u tramvaju i ukrale novčanik 87-godišnjem muškarcu. Posljednji zabilježeni zločin dogodio se 1. rujna, također u tramvaju, kada su zajedničkim djelovanjem, jedna je odvraćala pozornost, druga krala, opljačkale 65-godišnju putnicu.
Nakon višemjesečne istrage, policija je 22-godišnjakinju uhitila i predala pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je podneseno posebno izvješće zagrebačkom državnom odvjetništvu. Za ostale počiniteljice potraga još traje.
