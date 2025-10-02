Neobična krađa na istoku Hrvatske: Evo što je nepoznati počinitelj ukrao s ulaza u trgovački centar

Policijski službenici tragaju za otuđenim predmetom i počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava.
Neobična krađa dogodila se na istoku Hrvatske.
Jučer, 1. listopada, iz ulaza trgovačkog centra u Vukovaru otuđen je izložbeni kotao za destilaciju alkohola, čime je tvrtka oštećena za iznos od više stotina eura.
Policija traga za ukradenim kotlom i počiniteljem protiv kojeg će podnijeti kaznenu prijavu.
