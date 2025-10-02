Oglas

POLICIJA TRAGA ZA LOPOVOM

Neobična krađa na istoku Hrvatske: Evo što je nepoznati počinitelj ukrao s ulaza u trgovački centar

N1 Info
02. lis. 2025. 12:51
trgovački centar
Pixabay/Ilustracija

Policijski službenici tragaju za otuđenim predmetom i počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava.

Neobična krađa dogodila se na istoku Hrvatske.

Jučer, 1. listopada, iz ulaza trgovačkog centra u Vukovaru otuđen je izložbeni kotao za destilaciju alkohola, čime je tvrtka oštećena za iznos od više stotina eura.

Policija traga za ukradenim kotlom i počiniteljem protiv kojeg će podnijeti kaznenu prijavu.

