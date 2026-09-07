OTPAD U GOSPIĆU
Benčić HDZ-u: Platite iz stranačkog džepa, vaše politike dovele su do ovoga
Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić najavila je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak da stranka priprema plan gospodarenja otpadom te poručila da energane imaju smisla na područjima s centralnim toplinskim sustavima.
Sandra Benčić iz Možemo komentirala je prosvjed zbogafere s otpadom, rezultate najnovijeg Cro Demoskopa, odgovornost Vlade za sustav gospodarenja otpadom te planove svoje stranke.
Prema posljednjem Cro Demoskopu, HDZ je na 25,3 posto potpore, SDP na 20,5 posto, dok je Možemo porastao na 12,9 posto. Afera s otpadom bila je najvažniji događaj proteklog mjeseca za 40,4 posto ispitanika.
Govoreći o subotnjem prosvjedu, Benčić je rekla da je pokazao koliko je građanima stalo do zaštite temeljnih resursa zemlje – tla i vode.
"Mislim da su vrlo jasno dali poruku ovoj Vladi da u nju više nemaju povjerenja", rekla je Benčić.
Smatra da bi nakon svega što se dogodilo odgovoran političar trebao ponuditi mandat na raspolaganje i raspisati nove izbore.
'Plenković troši svoje ministre'
Benčić je posebno kritizirala premijera Andreja Plenkovića, ustvrdivši da odgovornost za probleme redovito prebacuje na ministre.
"Plenković ima stalno jednu te istu igru, a to je da troši svoje ministre. Ministri zapravo nisu ministri, oni su tu pijuni", rekla je.
Tvrdi da posljednja istraživanja javnog mnijenja pokazuju promjenu političkog raspoloženja. Možemo, kaže, raste tijekom cijele godine, a posebno joj je važan zbroj potpore Možemo i SDP-u u odnosu na vladajuće.
"Mi smo sada zapravo na najvišim razinama potpore koje imamo otkad postojimo", rekla je.
O Plenkovićevom odlasku u Italiju u vrijeme prosvjeda: To je cinično
Komentirala je i Plenkovićev odlazak u Italiju u vrijeme prosvjeda. "Pa svakako ne bih otišla u Italiju. To je nevjerojatno cinično prema građanima", kazala je.
Dodala je da politički lider u takvoj situaciji ne bi trebao "bježati" niti se skrivati. "To je znak slabosti. To je znak toga da nisi sposoban biti državnik", rekla je.
Benčić smatra da slučajevi ilegalnog odlaganja otpada nisu posljedica slučajnih propusta, nego dugogodišnjeg načina na koji je postavljen sustav gospodarenja otpadom.
Navela je Gospić, Poznanovec, Belišće, Benkovac, Gračac i Pazin te ustvrdila da je tijekom posljednjih deset godina u više navrata olakšavan uvoz otpada, dok istodobno nije izgrađena odgovarajuća javna infrastruktura za njegovu obradu.
'Mi skupo plaćamo njihove greške'
Posebno se osvrnula na troškove sanacije onečišćenih lokacija. "Mi skupo plaćamo njihove greške. Mi skupo plaćamo ne samo njihove greške, nego njihovu namjernu i smišljenu politiku pogodovanja", rekla je.
Upozorila je i na problem takozvanih vječnih kemikalija koje su, prema njezinim riječima, dospjele u podzemne tokove.
"Ono što moramo napraviti sad je spriječiti daljnju koncentraciju", rekla je.
Benčić je kritizirala i Državni inspektorat te kadrovsku politiku Vlade, posebno imenovanje Andrije Mikulića na njegovo čelo.
"On stvori sustav u kojem čovjek može uvesti pod lažnom deklaracijom, dakle, to nitko ne provjerava, on kaže: 'Nije opasan otpad', a ono je opasan", ustvrdila je.
'Hrvatska je izručena otpadnoj mafiji'
Benčić smatra da Hrvatska godinama nije izgradila potrebnu javnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom, iako je za to imala dostupna europska sredstva.
"Kad se stvori javna infrastruktura za gospodarenje otpadom, oni koji sada profitiraju neće više moći profitirati. A to im HDZ omogućuje već godinama", rekla je.
Potom je iznijela jednu od najoštrijih ocjena u intervjuu. "Hrvatska je izručena otpadnoj mafiji", kazala je.
Prema njezinim riječima, simbol problema je činjenica da su na lokacijama na kojima se nekada proizvodilo i zapošljavalo danas nalazi toksični otpad.
"Tamo gdje se nekad stvaralo i radilo, sada je toksični otpad. To je njihovo nasljeđe", rekla je.
'Energane imaju smisla u Hrvatskoj'
Na pitanje ima li Možemo dugoročni plan za gospodarenje otpadom, uključujući mogućnost gradnje spalionica odnosno energana, Benčić je potvrdila da stranka priprema svoj prijedlog.
"Upravo pripremamo, da, izaći ćemo s planom", najavila je. Kazala je da Hrvatska može proučiti rješenja koja već funkcioniraju u drugim europskim zemljama.
"One danas nisu više spalionice, one su energane. Ja smatram da za Hrvatsku energane imaju smisla tamo gdje imamo centralne toplinske sustave", rekla je.
Takva bi postrojenja, smatra, imala smisla ondje gdje se proizvedena energija može iskoristiti za grijanje i djelomično zamijeniti plin.
Istodobno upozorava da energane ne smiju postati zamjena za odvajanje, recikliranje i ponovnu uporabu otpada.
"Mi moramo ići u tom smjeru da se smanjuje ostatni otpad", naglasila je.
'Nisu građani krivi'
Benčić tvrdi da odgovornost za probleme s otpadom ne treba prebacivati na građane.
"Nisu građani ti koji su krivi za sve i za otpad. Građani Hrvatske proizvode manje otpada od prosjeka Europske unije", rekla je.
Problem je, tvrdi, prije svega u nedostatku javne infrastrukture, za što odgovornost pripisuje Vladi. Posebno je problematizirala količinu otpada koja se uvozi u Hrvatsku.
"Nije normalno da imamo Vladu koja uvozi 870.000 tona otpada godišnje u ovu zemlju, toliko se uveze, a da ne zna gdje taj otpad završava", rekla je.
Na jesen pregovori s koalicijskim partnerom
Otpad će biti jedna od važnih tema Možemo u novoj saborskoj sezoni, a Benčić najavljuje predstavljanje "realističnog i izvedivog plana gospodarenja otpadom".
Druga velika tema bit će inflacija i utjecaj rasta cijena na troškove života građana.
Benčić je otkrila i da na jesen počinju pregovori s koalicijskim partnerom o područjima koja bi trebala postati dio zajedničkog programa.
"Sad na jesen krećemo i s pregovorima s našim koalicijskim partnerom i kako ćemo usuglašavati određena područja koja smatramo da će biti dio programa", rekla je.
Poručila je da želi da se programske politike predstave građanima dovoljno rano, prije završne faze izborne kampanje, te da građani sudjeluju u raspravi o njima.
"Ja bih zaista voljela da dobijemo jedan široki konsenzus oko toga što Hrvatska nakon ove Vlade treba napraviti", zaključila je Benčić.
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