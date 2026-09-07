"pitki rezultati"
Orešković: Je li capo di tutti trovač Hrvata? I je li Turudić pričekao s objavom rezultata?
Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na Facebooku nakon što je USKOK danas objavio službeno vještačenje provedeno u istrazi afere ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
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Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" koje donosi alarmantne podatke o stanju na terenu i izravno potvrđuje da je divlje odlagalište u Divoselu zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom.
"Provodi li premijer zajedno sa svojim satelitima, u koje se ubraja i gradonačelnik Gospića, kampanju svjesnog obmanjivanja javnosti? Kako je moguće da nalazi Uskoka potvrđuju da su vječne kemikalije već prodrle u podzemnu vodu, a da premijer, i njegove ministrice zaštite okoliša i zdravstva, kao i Dado Milinović uvjeravaju da je voda ispravna za piće i okoliš praktički čist od toksina?
Ako je tome tako, a očito jest, jer crno na bijelo nalazi Uskoka kažu jedno, a vještačenja koja provodi HDZ-ova vlast nešto sasvim drugo, mi smo već debelo izašli izvan okvira političke odgovornosti. S obzirom na ova proturječja, Ivan Turudić, DORH i Uskok, dužni su ispitati ima li kaznene odgovornosti u postupanju najviših nositelja državne vlasti, od premijera pa nadalje.
Trguje li netko utjecajem, ucjenjuje li ili prijeti, krivotvori li netko nalaze ili na neki drugi način utječe da dobiveni rezultati budu - pitki za široke mase. Tanka je granica između izravnog stavljanja toksina nekome u piće i dopuštanja da se na temelju obmanjujućih informacija truje nacija.
Je li capo di tutti trovač Hrvata? I je li Ivan Turudić znao za ove nalaze i prije prosvjeda, ali je pričekao s objavom da se ne izazove višestruko veći bunt nego što je u subotu bio?", objavila je Orešković na Facebooku.
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