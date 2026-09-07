Orešković: Je li capo di tutti trovač Hrvata? I je li Turudić pričekao s objavom rezultata?

"Provodi li premijer zajedno sa svojim satelitima, u koje se ubraja i gradonačelnik Gospića, kampanju svjesnog obmanjivanja javnosti? Kako je moguće da nalazi Uskoka potvrđuju da su vječne kemikalije već prodrle u podzemnu vodu, a da premijer, i njegove ministrice zaštite okoliša i zdravstva, kao i Dado Milinović uvjeravaju da je voda ispravna za piće i okoliš praktički čist od toksina?