Bivši ministar Davor Filipović autom udario biciklista

"Bio sam u autu sa suprugom i djetetom. Izlazio sam na glavnu cestu. Naišao je biciklist preko pješačkog prijelaza. Hvala Bogu da nije nitko ozbiljnije ozlijeđen. Žao mi je što se to uopće i dogodilo. Zvao sam hitnu i policiju. To je ulaz iz moje ulice na glavnu cestu. Stvarno sam išao puževim korakom. Alkotestirali su me, napuhao sam 0.0. Hitna je muškarca odvezla. Interesirao sam se za njegovo stanje, rekli su mi da je s njim sve u redu. Kontaktirat ću gospodina svakako", rekao je.