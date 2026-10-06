Priznajem da mi cijela ova situacija teško pada, ponajprije zato što se u njoj spominje naše maloljetno dijete. Zbog toga, ali i zbog tajnosti samog postupka, sukladno zakonu, neću iznositi pojedinosti niti sudjelovati u raspravama o njegovu sadržaju. Smatram da su zaštita privatnosti i interesa djeteta iznad svakog političkog, osobnog ili medijskog interesa te da ono ne smije snositi posljedice postupka koji se vodi između odraslih osoba", naveo je.