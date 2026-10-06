boris piližota
Oglasio se SDP-ovac optužen za obiteljsko nasilje, istupio iz stranke
Boris Piližota, saborski zastupnik, objavio je na Facebooku da je istupio iz SDP-a nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog slučaja koji se odnosi na nasilje u obitelji i povredu prava djeteta.
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"Hrvatski sabor je 15. srpnja 2026., na zahtjev DORH-a, donio odluku o skidanju mog zastupničkog imuniteta. Tu odluku u potpunosti poštujem te sam i osobno glasovao za skidanje svog imuniteta, između ostaloga, kako bi se ova situacija okončala što prije, jednom zauvijek. Od samog početka spremno surađujem s nadležnim institucijama te ću tako i nastaviti", napisao je.
U međuvremenu je protiv njega podignuta optužnica, a Piližota navodi da poštuje zakonom propisani postupak i najavio da će iskoristiti sva prava koja mu pripadaju kako bi pred neovisnim sudom iznio svoju obranu i, kako kaže, dokazao da navodi optužnice nisu istiniti.
"Protiv mene je razne prijave podnijela bivša izvanbračna partnerica s kojom sam se razišao 2024. godine. Sve navode iz prijava kategorički odbacujem jer nisu istiniti. Uvjeren sam da će zakoniti, profesionalni i nepristrani sudski postupci utvrditi sve činjenice.
Priznajem da mi cijela ova situacija teško pada, ponajprije zato što se u njoj spominje naše maloljetno dijete. Zbog toga, ali i zbog tajnosti samog postupka, sukladno zakonu, neću iznositi pojedinosti niti sudjelovati u raspravama o njegovu sadržaju. Smatram da su zaštita privatnosti i interesa djeteta iznad svakog političkog, osobnog ili medijskog interesa te da ono ne smije snositi posljedice postupka koji se vodi između odraslih osoba", naveo je.
Istaknuo je da je početkom jesenskog zasjedanja Sabora donio odluku da istupi iz SDP-a jer, kako kaže, smatra da tim činom olakšava situaciju i stranci i sebi. Najavio je da će u Hrvatskom saboru nastaviti podupirati politike koje je dosad zastupao sa SDP-om.
"Želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama iz SDP-a i ostalim zastupnicama i zastupnicima na ljudskoj i nepristranoj podršci", napisao je.
Na kraju je poručio da čvrsto vjeruje da "su dostojanstvo i istina najbolji odgovor na svaku neistinitu optužbu".
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