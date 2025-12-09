Božinović: Policija u romskim naseljima neometano radi svoj posao

"Ne kažem da bi to riješilo problem dolaska stranih radnika jer je načelno neodrživo da imamo ljude koji ne rade i primaju socijalnu pomoć, a da na njihovo mjesto dolaze ljudi iz udaljenih zemalja i rade posao koji mogu i oni raditi. To nije nešto što će se promijeniti preko noći. Međutim, bitno je da znamo cilj koji želimo postići i da jednostavno moramo održati kontinuitet. Ne smijemo ad hoc postupati prema nekim pitanjima, posebno ne prema pitanju koje, nažalost, možda već i stoljećima opterećuje pojedine krajeve Hrvatske", rekao je.