"SVIJET SE POLARIZIRA"

Božinović upozorio na važnost provjere informacija koje se plasiraju u javnosti

Hina
04. pro. 2025. 20:28
Davor Božinović
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upozorio je na važnost provjere informacija u svijetu koji se polarizira, doprinos tomu trebaju dati političari i institucije, a poseban izazov je pred mainstream medijima.

"Hibridno ratovanje, suprotstavljanje dezinformacijama je nešto što je aktualno, više-manje svuda u svijetu, pogotovo u Europi, a vidimo da i mi nismo u Hrvatskoj imuni", izjavio je Božinović novinarima u hotelu Westin gdje je sudjelovao na okruglom stolu na temu "Snaga vrijednosti u vremenu hibridnih prijetnji".

Zato je, naglašava, važno govoriti o tome, poslati poruku da se informacije trebaju provjeriti. "Zato je nužno i da svi damo svoj doprinos kako u medijskom svijetu tako i u političkom svijetu i kada govorimo o institucijama koje moraju izlaziti s točnim provjerenim informacijama", poručio je.

Kazao je i da mainstream mediji imaju izazov svoje vrste jer su suprotstavljeni platformama koje nemaju ni tu razinu odgovornosti, niti provjere informacija te da sve to utječe na stanje u društvu koje se polarizira. Ustvrdio je kako to nije dobro, ali da je siguran da postoji način kako tome doskočiti.

Konferencije tome i služe da govorimo i o političkoj i o digitalnoj pismenosti, istaknuo je Božinović.

"Jedino u suradnji s građanima koji će biti u stanju razaznati što je istina, a što laž možemo kao društvo i kao demokracija u tom izazovu pobijediti", poručio je.

Teme
davor božinović

