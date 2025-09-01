To je uznemirilo građane, koje je podržao i gradonačelnik Tomislav Šuta, pa su se okupili u Građansku inicijativu Zdravi Split i održali nekoliko prosvjeda zahtijevajući da brod što prije napusti škver.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je 11. kolovoza rješenje o odlasku broda iz brodogradilišta i hrvatskog teritorijalnog mora u roku sedam dana. Nakon toga je djelomično uvažilo zahtjev vlasnika broda, tvrtke Med Fuel S.r.l., i produljilo rok za uklanjanje broda za dodatnih 15 dana, zbog složenih logističkih i tehničkih priprema.