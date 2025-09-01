U splitsku škversku luku u ponedjeljak ujutro je uplovio tegljač Protug 75 koji bi u utorak tijekom dana trebao otegliti talijanski brod Moby Drea, na kojem se nalazi ukupno 250 tona azbesta u panelima, doznaje se u Brodosplitu.
Glasnogovornik škvera Josip Jurišić potvrdio je Hini uplov malteškog tegljača u njihovu luku i rekao da se još ne zna kada će točno početi tegljenje broda jer se još uvijek čeka nalog vlasnika za isplovljavanje.
Brod Moby Drea, na kojem se nalaze paneli s azbestom, ukupno 250 tona, dotegljen je u Brodosplitovu luku posljednjeg dana srpnja, na uklanjanje pregradnih zidova panela ispunjenih azbestom, koji se nalaze u putničkim kabinama.
To je uznemirilo građane, koje je podržao i gradonačelnik Tomislav Šuta, pa su se okupili u Građansku inicijativu Zdravi Split i održali nekoliko prosvjeda zahtijevajući da brod što prije napusti škver.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je 11. kolovoza rješenje o odlasku broda iz brodogradilišta i hrvatskog teritorijalnog mora u roku sedam dana. Nakon toga je djelomično uvažilo zahtjev vlasnika broda, tvrtke Med Fuel S.r.l., i produljilo rok za uklanjanje broda za dodatnih 15 dana, zbog složenih logističkih i tehničkih priprema.
Ministarstvo je zabranilo izvođenje bilo kakvih radova na uklanjanju azbestnih ploča s broda te naložilo Lučkoj kapetaniji Split da nadzire provedbu rješenja. Vlasnik broda je odmah obustavio sve radove, uključujući uklanjanje pregrada koje sadrže azbest, naglasivši da nastoje postupati u skladu sa zakonom i sigurnosnim standardima.
Splitski gradski vijećnici u srijedu će na tematskoj sjednici Gradskog vijeća raspravljati o budućnosti brodogradnje i Brodosplita. Gradonačelnik Šuta predlaže da se Brodosplitu oduzme koncesija zbog neplaćanja obveza.
Po podacima iz predstečajnog postupka, dug Brodosplita prema Ministarstvu mora za neplaćenu koncesijsku naknadu iznosi dva milijuna eura, a Gradu Splitu su dužni 1,8 milijuna eura za komunalnu i vodnu naknadu.
