Brodosplit se oglasio vezano uz odluku Ministarstva

Kako navode u priopćenju, dosljedno će poštovati zakone i pravomoćne odluke nadležnih tijela, kao i rješenje Ministarstva, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, temeljem kojeg je Brodosplit zaprimio obavijest da je vlasniku broda naloženo micanje broda.