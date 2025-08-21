Bulj: Sinj je rekordno uprihodovao, na dan Thompsonova koncerta izdano 705 posto računa više

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj na Facebooku je objavio kako je U Sinju je 4. kolovoza, na dan koncerta Marka Perkovića Thompsona, fiskalizirano 139.496 računa, čak 705 posto više nego na isti dan prošle godine
"Ukupni promet iznosio je više od tri milijuna eura, a govorimo samo o službeno evidentiranom. A gdje je tu još Velika Gospa i svi drugi događaji koje je naš grad ugostio ovog ljeta! Zato mi mnogi prilaze i čestitaju, posebno oni koji su najviše profitirali od ovakvih događaja. I neka su, ja sam sretan baš kao i oni", napisao je Bulj na Facebooku.
Na slici koju je objavio piše da se rekordni prihodi za Grad Sinj odnose na razdoblje od 1. do 5. kolovoza.
Naglasio je kako smatra da je njegov posao da Sinj i njegovi građani imaju koristi, a obećao je da će se i dalje truditi da barem jednom godišnje organiziraju spektakle.
"Svjestan sam da je ovako nešto teško ponoviti, ali radit ćemo na tome da Sinj vrvi životom. Iako nemamo more, ovog ljeta Sinj je bio centar događanja u Dalmaciji. Ljudi su dolazili iz cijele Hrvatske, a mnogi sada žele kupiti zemljište, kuće i stanove baš ovdje jer vide da ovaj grad mladosti živi punim plućima", nastavio je Bulj te dodao kako svi parametri pokazuju da je Sinj na pravom putu.
"To znaju i građani, ali neki političari i njima skloni mediji nikada neće priznati. Poštenim medijima i političarima od srca hvala. No, unatoč opstrukcijama razvoj Sinja i projekte Sinja više nitko ne može zaustaviti. Sinj neće napredovati kroz pripremljene govore, kroz one u ulickanim odijelima i kravatama. Sinj napreduje teškim radom, 24 sata na dan. To sam dokazao, i zato su mi ljudi ponovno dali povjerenje. Za Sinj i za naš narod bez predaha", zaključio je Bulj.
