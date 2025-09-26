Oglas

sabor protiv priznanja

Bulj uoči glasanja o Palestini: "U njizi je sablja u ruci, a u ovih tenkovi i topovi"

author
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 14:14

Hrvatski Sabor u petak je glasao o priznanju države Palestine. O zaključku o Prijedlogu priznanja glasala su 121 zastupnika, od čega su svega 44 bila za. Glasanju je prethodila žustra rasprava

Oglas

Priznanje Palestina i suspenzija izvoza Izraelu

Kako smo ranije izvjestili, hrvatski Sabor je glasao o priznanju države Palestine. O zaključku o Prijedlogu priznanja glasala su 121 zastupnika.

- 44 su bila za, 4 suzdržana i 73 protiv.

Zastupnici su glasali i o suspenziji dozvola za izvoz oružja Izraelu kao i o izdavanju novih dozvola za transfer preko hrvatskog teritorija.

- 46 ih je glasalo za, 3 sudržano, a 71 zastupnik bio je protiv.

Žustra rasprava u Saboru prethodila je glasanju. Jedini koji je s desne strane sabornice glasao za priznanje, politički čin koji teži prekidu rata i izraelskih napada na Gazu, bio je - Miro Bulj.

"Hamas i cionisti su isti"

U dobropoznatom, "narodnom" stilu izrazio je svoje neslaganje s politikom Hrvatske prema ratu u Gazi poslavši apel zastupnicima i zastupnicama uoči glasanja.

"Između cionista i Hamasa - razlike nema. U njizi je sablja u ruci, a u ovih tenkovi i topovi. 20 tisuća djece je ubijeno. Kršćanski, vjerski i ljudski razmislimo", rekao je pa dodao:

"Ne budimo šuge i ne čekajmo ničiji mig", rekao je Bulj uoči glasanja u kojem je saborska većina odlučila ostati neutralna u sukobu u kojem je poginulo najmanje 65.000 Palestinaca.

Teme
cioznizam izrael miro bulj palestina priznanje palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ