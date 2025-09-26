Bulj uoči glasanja o Palestini: "U njizi je sablja u ruci, a u ovih tenkovi i topovi"

"Između cionista i Hamasa - razlike nema. U njizi je sablja u ruci, a u ovih tenkovi i topovi. 20 tisuća djece je ubijeno. Kršćanski, vjerski i ljudski razmislimo", rekao je pa dodao:



"Ne budimo šuge i ne čekajmo ničiji mig", rekao je Bulj uoči glasanja u kojem je saborska većina odlučila ostati neutralna u sukobu u kojem je poginulo najmanje 65.000 Palestinaca.