Bulj uoči glasanja o Palestini: "U njizi je sablja u ruci, a u ovih tenkovi i topovi"

Hrvatski Sabor u petak je glasao o priznanju države Palestine. O zaključku o Prijedlogu priznanja glasala su 121 zastupnika, od čega su svega 44 bila za. Glasanju je prethodila žustra rasprava
Priznanje Palestina i suspenzija izvoza Izraelu
Kako smo ranije izvjestili, hrvatski Sabor je glasao o priznanju države Palestine. O zaključku o Prijedlogu priznanja glasala su 121 zastupnika.
- 44 su bila za, 4 suzdržana i 73 protiv.
Zastupnici su glasali i o suspenziji dozvola za izvoz oružja Izraelu kao i o izdavanju novih dozvola za transfer preko hrvatskog teritorija.
- 46 ih je glasalo za, 3 sudržano, a 71 zastupnik bio je protiv.
Žustra rasprava u Saboru prethodila je glasanju. Jedini koji je s desne strane sabornice glasao za priznanje, politički čin koji teži prekidu rata i izraelskih napada na Gazu, bio je - Miro Bulj.
"Hamas i cionisti su isti"
U dobropoznatom, "narodnom" stilu izrazio je svoje neslaganje s politikom Hrvatske prema ratu u Gazi poslavši apel zastupnicima i zastupnicama uoči glasanja.
"Između cionista i Hamasa - razlike nema. U njizi je sablja u ruci, a u ovih tenkovi i topovi. 20 tisuća djece je ubijeno. Kršćanski, vjerski i ljudski razmislimo", rekao je pa dodao:
"Ne budimo šuge i ne čekajmo ničiji mig", rekao je Bulj uoči glasanja u kojem je saborska većina odlučila ostati neutralna u sukobu u kojem je poginulo najmanje 65.000 Palestinaca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
