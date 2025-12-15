CIAK se oglasio nakon požara kod Zaboka

"Od toga, sektor gospodarenja otpadom čini manje od 4 posto udjela u prihodima grupe te u ovom trenutku ne smatramo kako će ovaj događaj imati značajniji utjecaj na poslovanje CIAK Grupe kao cjeline, dok će podrazumijeva se imati značajniji utjecaj u samom sektoru gospodarenja otpadom. Prva tri kvartala objavljenih izvješća jasno prikazuju da CIAK Grupa godinu za godinom ostvaruje rekordne prihode, EBITDA-u i poslovni rezultat, pa je tako slučaj bio i ove godine u prva tri kvartala. Utjecaj ovog događaja na ukupne rezultate CIAK Grupe objavit ćemo nakon izračuna kroz naše buduće kvartalne objave", poručili su za investitore.