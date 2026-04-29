CNN-ov voditelj podsjetio Plenkovića da je najdugovječniji premijer u EU-u: "To je svakako privilegij, ali..."

„Tijekom godina većina članica Europske unije odustala je od ruskih fosilnih goriva. Hrvatska je prestala koristiti rusku naftu i plin. Samo dvije kontinentalne zemlje – Mađarska i Slovačka – još uvijek koriste i kupuju rusku naftu, više kao iznimku nego pravilo. Hrvatska je tijekom mog prvog mandata kao premijera investirala u plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku", odgovorio je Plenković, i nastavio: "A sada 67 posto ukapljenog prirodnog plina koji nabavlja Hrvatska, ali i drugi operateri u regiji, dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Time smo diverzificirali pravce opskrbe plinom, kao i naftom, za zemlje srednje i istočne Europe. Mislim da je to bila strateška odluka koja je u potpunosti promijenila prethodnu energetsku situaciju, koja je bila potpuno ovisna o ruskim fosilnim gorivima."