"Da je Tomaševiću svejedno s kim će u drugi krug, ne bi bježao od sučeljavanja"

"On je to pronašao jer surađuje s gospodinom Milivojem Špikom (BUZ), koji mi je pristupao prije nego sam se kandidirala, pokušavajući me nagovoriti na koaliciju. U jednoj fazi nagovaranja je malo i pretjerao. Odbila sam to jer smatram da se netko ne može šlepati jer ima stranku kojom se kao brine o umirovljenicima. Nakon toga je koalirao s Lovrićem i počeo me grubo napadati. U programu sam se bavila problemom koje imaju stariji građani, ali u vidu toga da se odriču nekretnina da bi se netko brinuo o njima, a zapravo se nitko o njima ne brine. Na kraju skončaju život u odnosu koji je za njih izrazito štetan. Spomenula sam mogućnost, a to nije prisila, da građani koji to žele, uđu u partnerstvo s Gradom umjesto osoba u koje nemaju povjerenja. Dakle, samo za one koji to žele, ako to žele i ako nemaju alternative za dostojan život", zaključila je Marija Selak Raspudić.