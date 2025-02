Dabrin odvjetnik: Realno je za očekivati da izađe na slobodu do kraja idućeg tjedna

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Josipu Dabri određen je istražni zatvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, odlučio je tako sudac istrage na Županijskom sudu u Osijeku.

“Idemo dalje, mi ćemo se boriti. Mislim da to ne bi trebalo biti dugo. Po sili zakona on bi trebao biti vani čim se ispita zadnji svjedok. Mi očekujemo da to bude žurno”, rekao je Šime Matak, jedan od Dabrinih odvjetnika.

Tek će ocijeniti hoće li uložiti žalbu, što mogu učiniti u roku od tri dana otkad zaprime rješenje.

“Očekujem da svjedoci budu ispitani prije nego naša eventualna žalba bude riješena i on bude pušten na slobodu”, rekao je Matak.

U ovom slučaju potrebno je ispitati šestero svjedoka. Dvoje su su bliski srodnici osumnjičenog Dabre, po njegovim tvrdnjama supruga i sin, a ostali prema neslužbenim informacijama četvero njegovih prijatelja. Sudac istrage smatra kako bliski srodnici nemaju pravo blagodati nesvjedočenja za kaznena djela iz kaznenopravne zaštite djece i u tom dijelu ne mogu uskratiti svoje svjedočenje, rekao je glasnogovornik suda Davor Mitrović.

Dabrin odvjetnik Matak je iznio svoja očekivanja kad bi Dabro mogao ponovno na slobodu.

“Mislim da je razumno očekivati krajem idućeg tjedna”, rekao je odvjetnik za 24sata.

Nije mogao otkriti je li se Dabro pred sucem istrage aktivno branio. Matak je napomenuo kako je opći konsenzus u stručnoj javnosti da je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke pravno besmisleno nakon što svi u javnosti, pa i sam Dabro, već mjesec i pol dana znaju da se provode izvidi.

“Zapravo, on je imao dovoljno vremena, ako je to htio, utjecati na sve te svjedoke, stoga doista smatram da u ovom trenutku određivanje istražnog zatvora po ovoj osnovi nema nikakvog pravnog smisla”, rekao je Matak.

