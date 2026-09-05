Ministar nakon prosvjeda: Poruke su se čule. Uvijek se može bolje, neću govoriti da je sve savršeno

Patrik Macek/PIXSELL

Na veliki prosvjed zbog problema s otpadom u Gospiću reagirao je i ministar pravosuđa Damir Habijan. Priznao je da u postupanju državnih institucija uvijek postoji prostor za poboljšanje, ali istaknuo da je sada najvažnije što prije riješiti problem.

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"Uvijek se može bolje, neću govoriti da je sve savršeno. Treba biti realan", rekao je Habijan za Dnevnik Nove TV.

Komentirao je i političke reakcije na slučaj, ocijenivši da dio njih predstavlja pokušaj prikupljanja političkih bodova.

"Mogu dijelom razumjeti da žele iskoristiti situaciju da ušićare politički poen, ali mislim da je ovo ozbiljna situacija i zahtijeva da budemo svi iskreni i predani da riješimo pitanje, prije svega u interesu grada Gospića i svih područja gdje postoje crne točke", kazao je.

"Okupio se velik broj ljudi, poruke su se čule"

Na pitanje predstavlja li za Vladu problem velik broj građana koji se okupio na prosvjedu, Habijan je rekao da ljudi imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo.

"Ljudi imaju pravo izaći na prosvjed. Okupio se velik broj ljudi, njihovo je pravo, poruke su se čule", rekao je ministar.

Istaknuo je da Vlada i resorna ministarstva nastavljaju rad na rješavanju problema.

"Siguran sam da će riješiti, kao što se rješavalo zadnjih deset godina. Ako pogledamo brojne izazove ove Vlade, tako ćemo i nastaviti", poručio je.

"Sada je ključno riješiti problem što prije"

Smatra da se uvijek može bolje. "Uvijek se može bolje, neću govoriti da je sve savršeno", rekao je.

Istaknuo da treba utvrditi postoje li određeni propusti.

"Ako postoji nešto na nekoj razini, onda to sigurno treba utvrditi. Ne mislim dokazati kriminalistički, nego utvrditi postoje li manjkavosti u sustavu i na tome treba raditi", rekao je.

Dodao je da se sada treba usredotočiti na sanaciju i pomoć građanima.

"Sad je ključno riješiti problem koji postoji i na neki način pomoći ljudima da se ovaj problem koji trenutačno postoji u Gospiću riješi što prije", zaključio je Habijan.