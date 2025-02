Danas završava tjedni bojkot triju trgovačkih lanaca, traje anketa za daljnje akcije

Tjedni bojkot triju trgovačkih lanaca i triju proizvoda koji se održava na poziv platforme Halo, inspektore! završava u srijedu navečer, a anketa potrošača o eventualnom novom tjednom bojkotu u tijeku je na stranicama platforme.

Platforma Halo, inspektore! pozvala je potrošače na potpuni bojkot Lidla, Eurospina i dm-a te triju proizvoda – Coca Cole i drugih gaziranih pića, vode u bocama i deterdženta za posuđe, i to od četvrtka ujutro prošli tjedan do današnje srijede uvečer.

Zaposlene u trgovinama pozvala je da tijekom prosvjednih akcija uspore rad.

Platforma Halo inspektora objavila je na svojim internetskim stranicama anketu koja traje do večeras u 20,00 sati i u kojoj potrošači biraju tri trgovačka lanca koja žele bojkotirati tjedan dana.

Vlada je pak na prošlotjednoj sjednici donijela Odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i kategorija proizvoda u trgovini na malo, kojom utvrđuje listu 70 proizvoda s ograničenim cijenama.

Pala stranica s anketom o bojkotu. Organizator: Enorman je broj zainteresiranih Gdje se u Hrvatskoj najviše bojkotiralo? Ovo je popis svih gradova

Na taj način želi pomoći građanima u zaštiti od visokih cijena u trgovinama.

Odluka na snagu stupa u petak, 7. veljače.

Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) jučer je istaknula kako ograničavanje cijena osobito poljoprivrednih proizvoda, predstavlja još jedan dodatni negativni utjecaj na domaću proizvodnju s obzirom na nedovoljnu veliku produktivnost i konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača. Nije sigurna, kako je rekla, koliko će domaći poljoprivrednici biti u stanju spustiti cijene i odgovoriti izazovima Vladinih mjera.

Weber se boji da će to samo dovesti do povećanja uvoza jeftinije nekvalitetne robe. Mjere bi, kako je kazala, mogle imati negativan utjecaj na domaću poljoprivrednu proizvodnju, a to ne treba dopustiti.

“Mi se zalažemo da mjere budu ciljano usmjerene na ranjive skupine poput umirovljenika i socijalno ugroženih građana, a ne na sve jednako, bili oni socijalno ugroženi ili u vlasništvu imali 20 nekretnina”, rekla je Weber na okruglom stolu o cijenama hrane i potrošačkoj košarici u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore (HPK).

Zabrinutost zbog zamrzavanja cijena određenih proizvoda izrazili su iz HPK te poručili kako se zalažu prije svega za uvođenje minimalne cijene, odnosno nemogućnosti prodaje ispod cijena koštanja.

“Tražimo da se naši proizvodi ne smiju otkupljivati ispod proizvođačke cijene. Neka se prate troškovi i odredi prosječna proizvođačka cijena ispod koje se isti ne smiju otkupljivati”, istaknuo je predsjednik Odbora za ratarstvo HPK Petar Pranjić ustvrdivši da i trgovački lanci i prerađivači i dobavljači koriste njihovu muku i trud i stvaraju nestvarne dobiti nauštrb primarnih proizvođača.

Konzultantica za prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić je kazala kako se sigurno ovog časa vode pregovori na svim nivoima, između trgovaca, distributera, proizvođača u kolikoj mjeri tko može utjecati na to da prvo ne dižu cijene, a drugo da se eventualno neke od zamrznutih cijena prebace i na proizvođače. “Sigurna sam da trgovina neće snositi najveći dio tog opterećenja”, istaknula je Blažić.