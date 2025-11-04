Grad Subotica donio je odluku da će se djeca u vrtiću, izgrađenom novcem Hrvatske, umjesto samo na hrvatskom odgajati i na srpskom jeziku, što je u Hrvatskom nacionalnom vijeću (HNV) ocijenjeno kao grubo kršenje dogovora i uskraćivanje minimalnih prava Hrvata u Srbiji. Hrvatska drži da je to diskriminatoran odnos prema hrvatskoj manjini, i traži da se takva odluka gradskih vlasti promijeni „bez uvjetovanja i odgode“, prenose mediji.