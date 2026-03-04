Detalji akcije: HEP-ovi čelnici osumnjičeni za niz koruptivnih radnji i pranje novca kroz kupnju stanova

Prema sumnjama policije i tužiteljstva, Berislav Gluić dostavljao je narudžbenice tvrtkama za izvođenje radova na HEP-ovim objektima, a na temelju kojih su vlasnici i direktori tvrtki po Domitrovićevim uputama ispostavljali račune koje je Gluić odobravao, iako je bio svjestan da ti radovi nisu izvršeni ili nisu izvršeni u cijelosti.