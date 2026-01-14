Deutsche Welle o uvođenju vojne obaveze: Hrvatska predvodi trend

„Ne vidim nikakve izazove u vezi s novačenjem“, kaže Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Franjo Tuđman. „Bit će više ljudi koji će željeti biti dio tog projekta nego što ih se u ovom trenutku može primiti, jer je broj ograničen“, dodaje. „Neke populističke skupine s krajnje ljevice govore da bismo trebali ulagati u dječje vrtiće i slično. No činjenica je da netko mora štititi te vrtiće i naš europski način života i demokraciju – a to se u krajnjoj liniji može osigurati samo vojskom.“