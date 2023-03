“Ako se nakon prosvjeda ništa ne dogodi, ni narod ni Vlada ne znaju što ih čeka”

Podijeli :

Sutra će se u Zagrebu održati prosvjed liječnika i drugog medicinskog osoblja pod nazivom "S.O.S. za hrvatsko zdravstvo". Prosvjednici će se okupiti na Trgu dr. Franje Tuđmana i u 10:45 u povorci krenuti Ilicom do Trga bana Jelačića. Nastavit će Radićevom ulicom, Šetalištem Josipa Jurja Strossmayera, Ćirilometodskom, a dolazak na Trg svetog Marka se očekuje u 11:30 sati. U Dnevniku N1, specijalizantica obiteljske medicine Mirela Marković, govorila je o problemima mladih liječnika i o tome što će od ministra Vilija Beroša i Vlade tražiti na prosvjedu.

Marković je govorila o najavljenim preventivnim pregledima. “Ja bi rekla da ministar nije svjestan, možda je nesvjestan cijele situacije, jer da je svjestan ne bi to ni govorio”, rekla je Marković i dodala: “Pregledi da, ali u ovom trenutku kad Hrvatskoj nedostaje 2000 liječnika i 4000 sestara, ja stvarno ne znam tko će to radit. Najavio je da će u dijelu pilot projekta to biti participiranoo, odnosno plaćeno, a onda više ne”.

Upozorila je da ministar tijekom predstavljanja projekta cijelo vrijeme govori da će sistematski pregledi biti besplatni te rekla da oni nisu besplatni nigdje u svijetu, pa tako ni kod nas.

“Svaki sistematski pregled košta. Košta liječnik koji ga radi, sestra koja radi u timu. Određena je cijena svake pretrage koju radimo i mislim da ministar Beroš nije svjestan situacije”, rekla je doktorica Marković.

“Ni vlada ni narod ne zna što ih čeka”

Na pitanje što očekuje od ministra koji je danas imao oštar stav prema prosvjedu i prosvjednicima.

“Naš ministar kad ne zna što bi rekao, a zna o čemu se radi, ali to ne želi priznati onda ide s takvim izjavama. Rekla bih da je ovaj prosvjed zadnja slamka spasa hrvatskog zdravstva iz razloga što smo mi na rubu jednog ponora i ako sutra se ništa ne dogodi, da premijer i ostali ne reagiraju, mislim da ni vlada ni narod ne zna što ih čeka”, kaže Marković.

Ističe kako smo u situaciji da će kroz pet godina pola milijuna Hrvata ostati bez liječnika obiteljske medicine, a kroz 10 godina cijeli jedan milijun.

“Bez obzira na to što nas sve manje ima u ovoj državi, puno naših sugrađana ostat će bez svog osobnog liječnika primarne zdravstvene zaštite koji nam je najdostupniji. Sve ove floskule s kojima se ministar sad nabacuje samo pokazuju kako se ne snalazi u ovoj situaciji”, rekla je Mirela Marković.

“Političari odlaze i dolaze, a mi ostajemo i već dugi niz godina govorimo, dajemo ideje, dajemo prijedloge kako da se riješe situacije, ali sluha nema. Politika je okrenula leđa svim hrvatskim građanima, jer je svima zajamčeno ustavno i civilizacijsko pravo na zdravstvenu zaštitu”, rekla je.

Objasnila je zašto su organizatori prosvjeda pozvali političare da ne dolaze na prosvjed.

“Ne želimo politiku u našu butigu. Političari samo politiziraju, a mi ćemo sutra biti tu zbog naših sugrađana i naših pacijenata. Ministar je često puta rekao da je pacijent u fokusu, ali s ovim svojim stavovima i svojim izričajem govori da to nije istina iz njegove perspektive”, rekla je Marković i pozvala sve sugrađane da im dođu dati podršku.

“Liječnika je sve manje, a pacijenata je sve više, nacija sve više stari”, naglašava dr. Marković.

Komentirala je izjavu Vilija Beroša da neki liječnici imaju veću plaću od premijera. “A što je tu čudno. Zašto neki liječnici ne bi imali veću plaću od premijera? Liječnik ne može biti svatko, a u našoj politici političar može biti svatko tko je pogodan”, odgovorila je ministru doktorica Marković.

Spomenula je i izjavu ministra da hrvatski liječnici imaju veće plaće od svojih slovenskih kolega te naglasila kako ne zna nijednog liječnika koji je iz Slovenije došao raditi u Hrvatsku, ali zna mnogo mladih hrvatskih liječnika odlazi koji odlaze u Sloveniju.

