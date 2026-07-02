Domovinski pokret izašao iz vladajuće koalicije s HDZ-om u Šibensko-kninskoj

“Moj izlazak iz koalicije ne znači da ću odmah sjesti za isti stol sa SDSS-om, što je nemoguća misija, jednako kao i s lijevom opozicijom. Isto tako neću a priori glasati za rušenje većine. To se sigurno neće dogoditi, ali svakako ću svaku odluku revidirati i dobro proučiti prije glasovanja. U konačnici, donosit ću odluke po svojoj savjesti.”, naglasio je.