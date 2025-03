DORH ne vjeruje Dabri da je kalašnjikov poklonio Radiću: “Iznio je pet verzija…”

Podijeli :

Davor Javorovic/ Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Državno odvjetništvo ne vjeruje Josipu Dabri koji tvrdi da je kalašnjikov iz kojeg je pucao na polju, što je zabilježeno i na jednoj snimci, darovao Mariju Radiću, danas predsjedniku stranke DOMiNO. Radić nam je, naime, rekao da ga skoro mjesec dana od te Dabrine objave nije kontaktirao nitko iz nadležnih institucija.

“Ma, kakvi. Pa, jasno im je da su to gluposti. Koliko znam, Dabro je u razgovoru s istražiteljima dosad iznio pet verzija o tome gdje se nalazi kalašnjikov, a u njegovom mobitelu su pronađene poruke u kojima on traži od nekih ljudi da sakriju to oružje. Naravno da ja s tim veze nemam”, kazao je Radić za Novi list.

Turudić o Dabri: Posjedujemo 29.000 snimki, ne znamo je li utjecao na svjedoke

U Sabor je 24. veljače stigao zahtjev DORH-a za skidanje Dabrinog zastupničkog imuniteta, a on je nekoliko sati ranije, u društvu svog odvjetnika Berislava Živkovića, održao konferenciju za novinare na kojoj se ispričao da je kalašnjikov, koji je iz Domovinskog rata donio njegov otac branitelj, dao Radiću, kojeg je u to vrijeme još smatrao – bratom. Radić je navodno htio nabaviti kalašnjikov i Dabro mu je odlučio darovati za rođendan tu uspomenu na pokojnog oca.

Bivši ministar poljoprivrede izrazio je spremnost da se testira na poligrafu, a čak je otkrio da je o tome gdje je kalašnjikov informirao i vrh državne vlasti. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je tih dana, odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li doći do pretresa Radićevog doma, rekao “zašto ne, ako se pojave osnove da bi to mogla biti istina”, da je kalašnjikov kod njega. No, s obzirom na to koliko je od tada prošlo vremena, može se zaključiti da su u DORH-u procijenili da Dabro ne govori istinu i da nije potrebno ispitati Radića.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ministar vanjskih poslova Sj. Makedonije: Prve pozive s ponuđenom pomoći primili smo iz Zagreba Policajac kriv za ubojstvo studentice Mihaele Berak! Dobio 18 godina zatvora