Oglas

talijanska državljanka

Drama na Krčkom mostu: Olujna bura prevrnula kamper, ozlijeđena žena

author author
N1 Info , Hina
|
22. stu. 2025. 13:52
>
14:27
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Olujna bura prevrnula je u subotu kamper na parkiralištu nedaleko Krčkog mosta pri čemu je ozlijeđena i u riječku bolnicu prevezena talijanska državljanka, doznaje se iz Policijske uprave primorsko- goranske.

Oglas

Iz policije kažu da se dvoje talijanskih državljana nalazilo u kamperu parkiranom na krčkoj strani te su čekali da se vjetar smiri kako bi mogli nastaviti put.

Jaki udari bure prevrnuli su kamper, žena je ozlijeđena, a muškarac, također talijanski državljanin, nije ozlijeđen, naveli su iz policije.

Na cijelom Kvarneru i u Rijeci danas puše olujna bura pa su iz gradske tvrtke "Rijeka promet" upozorili da je, zbog jakog vjetra, na snazi crveni meteoalarm za Rijeku.

Iz "Rijeka prometa" su rekli i da je bura u Rijeci rušila prometne znakove, a na prometnicu bacila i adventski šator, no da se sve odmah uklanja i sanira.

Teme
Krčki most kamper policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ