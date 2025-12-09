Oglas

SLUŽBENA IZJAVA HOLDINGA

Državni inspektorat dao zeleno svjetlo: Evo kad se ponovno otvara Dolac

author
N1 Info
|
09. pro. 2025. 14:27
N1
N1

Nakon uspješno obavljenih radova hitne sanacije, unutarnja Hala tržnice Dolac otvara se u četvrtak, 11. prosinca, nakon što je Državni inspektorat danas dao pozitivno mišljenje o izvedenim radovima.

Oglas

Tijekom sutrašnjeg dana završit će se sve pripremne radnje, stoji u priopćenju Zagrebačkog Holdinga. Podsjećaju, nakon pada dijela žbuke sa stropa Hale tržnice Dolac, započeti su radovi hitne sanacije koji su proteklih tjedana izvođeni prema Projektu hitnih mjera. Radovi su završili u planiranom roku, a Zagrebački holding u utorak je dobio potvrdu građevinske inspekcije da su se stvorili uvjeti za ponovno otvaranje Hale.

Otvaranjem Hale zaokružuje se redovan režim rada zakupaca na tržnici Dolac, što građanima omogućuje kupnju punog asortimana živežnih namirnica, kao i prije privremenog zatvaranja Dolca.

“Tijekom sutrašnjega dana očekujem da ćemo završiti sve pripremne radnje za ponovno otvaranje Hale. Drago mi je da mogu pozvati građane da je od četvrtka ponovno počnu koristiti. Tamo će naći svoje poznate prodavače”, rekao je Marin Rončević, voditelj Tržnica Zagreb.

Što se tiče vanjskog prostora tržnice Dolac, do daljnjega ostaje na snazi trenutni razmještaj zakupaca.

Prodavači s gornje plohe Tržnice Dolac smješteni su u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice, prodaja cvijeća nalazi se na Trgu bana Jelačića, ribarnica i mliječni dio ostaju u svojim prostorima, a u unutarnjoj Hali nastavit će s radom svi zakupci koji prodaju živežne namirnice na nultom katu. Troje zakupaca s polukata Hale premjestit će se u dostupne prostore izvan polukata.

Nakon radova hitne sanacije, slijedi izrada projekta cjelovite obnove te rekonstrukcija Tržnice Dolac u narednom periodu stoji u prioćenju Zagrebačkog Holdinga.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Zagrebački holding dolac tržnica dolac zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ