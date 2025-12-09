Državni inspektorat dao zeleno svjetlo: Evo kad se ponovno otvara Dolac

Prodavači s gornje plohe Tržnice Dolac smješteni su u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice, prodaja cvijeća nalazi se na Trgu bana Jelačića, ribarnica i mliječni dio ostaju u svojim prostorima, a u unutarnjoj Hali nastavit će s radom svi zakupci koji prodaju živežne namirnice na nultom katu. Troje zakupaca s polukata Hale premjestit će se u dostupne prostore izvan polukata.