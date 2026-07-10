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RADOVI KREĆU USKORO

Državni inspektorat otvorio gradilište u Savskoj ulici

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N1 Info
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10. srp. 2026. 11:51
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Luka Antunac/PIXSELL

Državni inspektorat je upravo otvorio gradilište na Vukovarskoj

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Kako javlja tportal, trake su maknute, a radovi će krenuti uskoro - čim stignu radnici.

Podsjetimo, Inspektorat je u utorak zatvorio gradilište zbog nepropisno postavljene ograde i neodgovarajuće signalizacije.

Kako bi se radovi mogli nastaviti, izvođač mora izraditi plan zaštite rova te postaviti dodatnu zaštitnu ogradu na dijelu gradilišta gdje se nalazi komora s magistralnim vodoopskrbnim cjevovodom DN 700.

Privatni izvođač radova poručio je da će bez odgode postupiti po nalogu Državnog inspektorata i postaviti traženu dodatnu zaštitu.

Grad Zagreb izvijestio je i da je riješeno još jedno otvoreno pitanje s Državnim inspektoratom, koje se odnosilo na gradilište u Zvonimirovoj ulici. Ondje je naloženo postavljanje zaštitne ograde u duljini od približno dva kilometra.

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Teme
grad zagreb inspektorat radovi savska cesta

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