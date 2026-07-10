RADOVI KREĆU USKORO
Državni inspektorat otvorio gradilište u Savskoj ulici
Državni inspektorat je upravo otvorio gradilište na Vukovarskoj
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Kako javlja tportal, trake su maknute, a radovi će krenuti uskoro - čim stignu radnici.
Podsjetimo, Inspektorat je u utorak zatvorio gradilište zbog nepropisno postavljene ograde i neodgovarajuće signalizacije.
Kako bi se radovi mogli nastaviti, izvođač mora izraditi plan zaštite rova te postaviti dodatnu zaštitnu ogradu na dijelu gradilišta gdje se nalazi komora s magistralnim vodoopskrbnim cjevovodom DN 700.
Privatni izvođač radova poručio je da će bez odgode postupiti po nalogu Državnog inspektorata i postaviti traženu dodatnu zaštitu.
Grad Zagreb izvijestio je i da je riješeno još jedno otvoreno pitanje s Državnim inspektoratom, koje se odnosilo na gradilište u Zvonimirovoj ulici. Ondje je naloženo postavljanje zaštitne ograde u duljini od približno dva kilometra.
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