Eksplozija na Trešnjevci - muškarac pod nadzorom policije

Iz PU navode kako su sinoć, 29. prosinca, oko 22.45 sati na Novoj cesti na Trešnjevci, na igralištu odgojno-obrazovne ustanove, zasad nepoznati počinitelji ulili u plastičnu posudu zasad neutvrđenu zapaljivu tekućinu i zapalili je otvorenim plamenom. Uslijed toga došlo je do eksplozije.

