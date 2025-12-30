Oglas

Eksplozija na Trešnjevci - muškarac pod nadzorom policije

Hina
30. pro. 2025. 19:11
MUP / Ilustracija

Pod nadzorom policije je muškarac zbog eksplozije kasno sinoć na zagrebačkoj Trešnjevci, u tijeku je kriminalističko istraživanje i utvrđuju se sve okolnosti događaja, priopćila je u utorak Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Na Novoj cesti

Iz PU navode kako su sinoć, 29. prosinca, oko 22.45 sati na Novoj cesti na Trešnjevci, na igralištu odgojno-obrazovne ustanove, zasad nepoznati počinitelji ulili u plastičnu posudu zasad neutvrđenu zapaljivu tekućinu i zapalili je otvorenim plamenom. Uslijed toga došlo je do eksplozije.

Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba niti je došlo do oštećenja imovine. Jedna osoba je pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje, dodaju iz PUZ-a.

eksplozija na trešnjevci

