EU: Hrvati i dalje imaju vrlo malo povjerenja u neovisnost pravosuđa

Sveukupno, samo 27 posto opće populacije u Hrvatskoj i 28 posto tvrtki percipira razinu neovisnosti sudova i sudaca kao "prilično ili vrlo dobru" u 2026. godini. Među općom javnošću, ta se brojka neznatno smanjila u usporedbi s 2025. (28 posto) i značajno povećala u usporedbi s 2022. (20 posto). Percipirana neovisnost sudstva među tvrtkama ostaje na istoj razini kao i u 2025. (28 posto) i povećala se u usporedbi s 2022. (23 posto). Glavni razlozi koje navodi opća javnost i tvrtke za percipirani nedostatak neovisnosti sudova i sudaca su percepcija miješanja ili pritiska Vlade i političara te miješanja ili pritiska ekonomskih ili drugih specifičnih interesa.