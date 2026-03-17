Oglas

KONFERENCIJA U SABORU

SDP: HDZ oduvijek ima šapu na pravosuđu, ne žele da bude neovisno

author
Hina
|
17. ožu. 2026. 12:30
17.03.2026., Zagreb - Kristina Ikic Banicek i Tonci Restovic.
Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnici SDP-a Kristina Ikić Baniček i Tonči Restović, uoči sutrašnje rasprave o Vrhovnom sudu za 2022., 2023. i 2024. godinu, poručili su da četiri od pet Hrvata ne vjeruje u neovisnost pravosuđa te da HDZ oduvijek ima šapu na pravosuđu i želi da im ono bude podčinjeno i ovisno.

Oglas

"HDZ je doveo do takvog stanja u pravosuđu da četiri od pet Hrvata ne vjeruje u neovisnost sudova. Prema istraživanju Barometra, samo 23 posto građana smatra da su hrvatski sudovi i suci neovisni. Usporedbe radi, prosjek EU je 52 posto, Danska i Finska sežu čak do 80 posto, ali i u susjednoj Sloveniji povjerenje u sudstvo doseže 56 posto, dakle, dvostruko smo slabiji od susjeda.

Ispitanici koji smatraju da je situacija u pravosuđu loša, njih 68 posto, kažu da je to zato što politika, Vlada i HDZ imaju presudan utjecaj, i to negativan na pravosuđe. Zaključak istraživanja je da građani Hrvatske nemaju povjerenja u pravosuđe, da su pravosudni postupci predugački i da je percepcija političkog utjecaja iznimno velika", kazala je Ikić Baniček na konferenciji za novinare u utorak u Saboru.

Istaknula je da upravo to sada radi HDZ s upornim odgađanjem izbora čelne osobe Vrhovnog suda, jer "HDZ-ova većina sa svojim podrepcima već godinu dana odgađa taj izbor" i tako samo produbljuje percepciju građana koliko politika ima negativan utjecaj.

Problem nije samo neizbor ključne osobe Vrhovnog suda nego općenito situacija u pravosuđu i sutrašnju raspravu o izvješćima Vrhovnog suda iskoristit ćemo da pokrenemo pitanje političke odgovornosti jer HDZ već godinama sustavno urušava povjerenje građana u pravosudne institucije budući da im odgovara nerad, anarhija i da građani nemaju povjerenja, ustvrdila je.

„To je pitanje važno zato što povjerenje u pravosuđe govori misle li građani da žive u uređenoj državi ili ne, određuje vjeruju li građani u pravdu, imaju li svi jednaka prava na zakon i pravo na zaštitu svojih prava. U raspravama ćemo pokrenuti pitanja povećanja povjerenja građana u hrvatsko pravosuđe i, ono što je nulta točka, povećanje neovisnosti pravosuđa od kriminalne organizacije”, naglasila je.

Restović je ustvrdio da rasprava o izvješćima Vrhovnog suda za 2022., 2023. i 2024. godinu, ne bi ni sutra bila na raspravi da SDP nije skupio potpise i time natjerao predsjednika Sabora da te točke uvrsti u raspravu. „Zbog čega Jandroković prethodnih godina to nije stavio na raspravu sasvim je jasno – oni oduvijek imaju šapu na pravosuđu, ne žele neovisno pravosuđe nego ono koje će biti potpuno podčinjeno HDZ-u”, istaknuo je.

Oni su, dodao je, udar na pravosuđe počeli prije 30 godina i pravosuđe se od toga nije oporavilo do danas, što se vidi i na zahtjevu da se poveže izbor čelne osobe Vrhovnog suda i tri nova ustavna suca. To je nakaradno jer su to dva postupka koja međusobno nemaju nikakve veze, a zapravo je riječ o pokazivanju mišića prema pravosuđu, ali i Vrhovnom i Ustavnom sudu, smatra Restović.

Teme
HDZ Kristina Ikić Baniček SDP Tonči Restović Vrhovni sud pravosuđe

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ