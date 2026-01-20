Okrugli stol o slobodi medija bez predstavnika Ministarstva i javnog servisa

"Zasad mi u Hrvatskoj ne vidimo neku veliku političku volju da se Akt o slobodi medija doista i primijeni u punini svih svojih odredbi'', rekla je saborska zastupnica Možemo! i potpredsjednica saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Urša Raukar-Gamulin. Pritom je podsjetila da je u saborskoj proceduri prijedlog Zakona o provedbi EMFA-e u prvom čitanju na koji je već tijekom javne rasprave bilo puno primjedbi koje uopće nisu usvojene.