još jedna novost
FOTO / Podzemni spremnici u Ilici dobili i "čuvara": Evo što radi
Nakon što su na početku Ilice nedavno postavljeni podzemni spremnici, od danas je građanima stigla još jedna novost.
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Naime, kod spremnika stoji i djelatnik Čistoće koji dežura i pomaže građanima kako bi ispravno odlagali otpad.
Spremni se zasad još uvijek otvaraju bez kartica, no uskoro se očekuje njihovo uvođenje. Riječ je o pet spremnika na spoju Ilice i glavnog zagrebačkog trga, namijenjenih odvajanju različitih vrsta otpada.
Spremnici su, podsjetimo, u funkciji od prošlog tjedna, a njihovo postavljanje pratile su glasne kritike oko njihovog postavljanja u sam centar glavnog grada.
Zagrebački HDZ optužio je gradsku vlast za devastaciju povijesnog prostora dok je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek poručila da je u tom postupku trebalo biti više transparentnosti i komunikacije s građanima.
Iz Grada Zagreba ranije su odgovorili da je lokacija odabrana nakon što je stručni tim obišao druge moguće lokacije u centru te da su ključan problem bile brojne podzemne instalacije. Grad tvrdi i da za zahvat ima potrebna odobrenja i suglasnosti.
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