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još jedna novost

FOTO / Podzemni spremnici u Ilici dobili i "čuvara": Evo što radi

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25. kol. 2026. 13:27
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Trg spremnici. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Nakon što su na početku Ilice nedavno postavljeni podzemni spremnici, od danas je građanima stigla još jedna novost.

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Naime, kod spremnika stoji i djelatnik Čistoće koji dežura i pomaže građanima kako bi ispravno odlagali otpad.

Spremni se zasad još uvijek otvaraju bez kartica, no uskoro se očekuje njihovo uvođenje. Riječ je o pet spremnika na spoju Ilice i glavnog zagrebačkog trga, namijenjenih odvajanju različitih vrsta otpada.

Podzemni spremnici. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Spremnici su, podsjetimo, u funkciji od prošlog tjedna, a njihovo postavljanje pratile su glasne kritike oko njihovog postavljanja u sam centar glavnog grada.

Zagrebački HDZ optužio je gradsku vlast za devastaciju povijesnog prostora dok je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek poručila da je u tom postupku trebalo biti više transparentnosti i komunikacije s građanima.

Iz Grada Zagreba ranije su odgovorili da je lokacija odabrana nakon što je stručni tim obišao druge moguće lokacije u centru te da su ključan problem bile brojne podzemne instalacije. Grad tvrdi i da za zahvat ima potrebna odobrenja i suglasnosti.

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Teme
podzemni spremnici zagreb čistoća

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