FOTO / Poplavljene kuće u Svetoj Klari: Vatrogasci ispumpavaju vodu

Srijeda će također biti u znaku pretežno oblačnog, nestabilnog vremena, uz češću kišu duž Jadrana i uz Jadran. U gorju treba računati na susnježicu i snijeg. Zimski dojam pojačavat će vjetar sjevernog smjera, jaka bura puhat će na moru, s olujnim udarima, osobito navečer pod Velebitom.