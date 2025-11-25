Oglas

OBILNE KIŠE

FOTO / Poplavljene kuće u Svetoj Klari: Vatrogasci ispumpavaju vodu

author
N1 Info
|
25. stu. 2025. 17:02
25.11.2025., Zagreb - Poplavljene kuce u Horvatovoj ulici u naselju Sveta Klara. Vatrogasci ispumpavaju vodu iz obiteljskih kuca. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Diljem Hrvatske cijeli dan pada kiša, a očekuje se da će nastaviti padati i u narednim satima.

Zbog obilne kiše poplavljene su kuće u naselju Sveta Klara. Vatrogasci ispumpavaju vodu iz kuća.

Navečer će zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak, prema istoku zemlje sjeverozapadnjak, tako da će do nas stići hladniji zrak. U najvišem gorju u noći može zalepršati malo snijega, prognozira naše meterologinja Tea Blažević.

Srijeda će također biti u znaku pretežno oblačnog, nestabilnog vremena, uz češću kišu duž Jadrana i uz Jadran. U gorju treba računati na susnježicu i snijeg. Zimski dojam pojačavat će vjetar sjevernog smjera, jaka bura puhat će na moru, s olujnim udarima, osobito navečer pod Velebitom.

Teme
SVETA KLARA kiša poplave

