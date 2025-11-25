FOTO / Poplavljene kuće u Svetoj Klari: Vatrogasci ispumpavaju vodu

Diljem Hrvatske cijeli dan pada kiša, a očekuje se da će nastaviti padati i u narednim satima.
Oglas
Zbog obilne kiše poplavljene su kuće u naselju Sveta Klara. Vatrogasci ispumpavaju vodu iz kuća.
Igor Kralj/PIXSELLViše
Igor Kralj/PIXSELLViše
Navečer će zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak, prema istoku zemlje sjeverozapadnjak, tako da će do nas stići hladniji zrak. U najvišem gorju u noći može zalepršati malo snijega, prognozira naše meterologinja Tea Blažević.
Srijeda će također biti u znaku pretežno oblačnog, nestabilnog vremena, uz češću kišu duž Jadrana i uz Jadran. U gorju treba računati na susnježicu i snijeg. Zimski dojam pojačavat će vjetar sjevernog smjera, jaka bura puhat će na moru, s olujnim udarima, osobito navečer pod Velebitom.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas