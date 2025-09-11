Oglas

nezadovoljni izmjenama

FOTO / Danas GUP na sjednici Skupštine, pred zgradom se okupili nezadovoljni građani Botinca

N1 Info
11. ruj. 2025. 08:05
n1, prosvjed botinec
Danas se održava 3. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba na kojoj će se raspravljati o izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu i projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu, te o izmjenama i dopunama odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana Grad Zagreba.

Uoči sjednice pred Skupštinom su se na prosvjedu okupili građani Botinca.

n1, prosvjed botinec
Prosvjed građana Botinca i okolnih naselja organiziran je povodom točke dnevnog reda Gradske skupštine Grada Zagreba o izmjenama i dopunama GUP-a.

n1, botinec prosvjed
Građani upozoravaju da predložene izmjene GUP-a za naselje Botinec predviđaju trasu ceste koja:

a) prelazi preko legalno izgrađene kuće,

b) oduzima dvorište-igralište dječjem vrtiću i

c) ugrožava garažu lokalnog DVD-a.

n1 prosvjed botinec
Teme
Botinec GUP Grad Zagreb Tomislav Tomašević prosvjed

