Danas se održava 3. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba na kojoj će se raspravljati o izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu i projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu, te o izmjenama i dopunama odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana Grad Zagreba.
Oglas
Uoči sjednice pred Skupštinom su se na prosvjedu okupili građani Botinca.
Prosvjed građana Botinca i okolnih naselja organiziran je povodom točke dnevnog reda Gradske skupštine Grada Zagreba o izmjenama i dopunama GUP-a.
Građani upozoravaju da predložene izmjene GUP-a za naselje Botinec predviđaju trasu ceste koja:
a) prelazi preko legalno izgrađene kuće,
b) oduzima dvorište-igralište dječjem vrtiću i
c) ugrožava garažu lokalnog DVD-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas