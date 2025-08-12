Britanski list: "Zelenski bi mogao pristati na Putinov ključni zahtjev"

Američki predsjednik rekao je da će petak biti "sastanak za ispitivanje terena" s ciljem poticanja Rusije da zaustavi rat. "Održat ćemo sastanak s Vladimirom Putinom, a vjerojatno u prve dvije minute ću znati može li se dogovor postići jer to je ono što ja radim. Ja sklapam dogovore", dodao je.