General NATO-a: Hrvatska je snažnija nego ikad i važna za obranu Europe

"Predsjednik Trump imenovao me vrhovnim zapovjednikom savezničkih snaga u Europi i dok god sam ovdje dat ću sve od sebe kako bih branio savez i svih 32 država članice. Bio sam u istoj prostoriji kada je predsjednik Trump govorio nakon summita. Nikada nisam vidio takvo jedinstvo. Bilo je to doista impresivno", rekao je.