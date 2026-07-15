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General NATO-a: Hrvatska je snažnija nego ikad i važna za obranu Europe
Hrvatska ubrzanom modernizacijom vojske i iskustvom stečenim u Domovinskom ratu postaje sve važniji oslonac NATO-a, a zapovjednik savezničkih snaga u Europi Alexus G. Grynkewich poručio je da njezin doprinos predstavlja veliku vrijednost za cijeli Savez.
Zapovjednik NATO-ovih i američkih snaga za Europu Alexus G. Grynkewich to je izjavio u HTV-ovoj emisiji Studio 4, nakon sastanaka s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem.
Grynkewich je istaknuo da su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili vrlo sadržajni.
"Održali smo vrlo produktivan sastanak. Zapravo su trajali dvostruko dulje nego što je bilo planirano i to samo pokazuje koliko je vaša zemlja predana NATO-u i koliko smo mi kao savez predani obrani svakog pedlja teritorija NATO-a", rekao je.
Dodao je da mu je ovo prvi posjet Hrvatskoj otkako je preuzeo dužnost vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga NATO-a u Europi.
Pohvale modernizaciji Hrvatske vojske
Posebno se osvrnuo na modernizaciju Hrvatske vojske, koja posljednjih godina nabavlja borbene zrakoplove Rafale, tenkove Leopard, borbena vozila Bradley i raketne sustave HIMARS.
"Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku. Imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata, a uz ove nove sposobnosti, to će samo pojačati vaš doprinos Savezu. Sve to što posjedujete zapravo je pravi benefit kolektivnoj sigurnosti", rekao je.
Naglasio je da posebno cijeni razvoj novih sposobnosti Hrvatske vojske. "Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Mehanizirana brigada koju uvodite bit će prilagođena modernom bojištu i iskustvima iz rata u Ukrajini i na Bliskom istoku. Drago mi je i uzbuđen sam zbog vašeg napretka", poručio je.
'I manje države mogu dati velik doprinos'
Govoreći o povećanju izdvajanja za obranu među članicama NATO-a, Grynkewich je ocijenio da i manje države mogu ostvariti zadane ciljeve.
"Ako pogledate zemlje na istočnom boku, neke su već premašile cilj izdvajanja od dva posto BDP-a. Ovdje u Hrvatskoj imate vrlo kredibilan put prema tom cilju. Svi moraju dati svoj obol, čak i manje zemlje poput Hrvatske koje mogu dati veliki doprinos", rekao je.
Uvjeren da će pomoć stići Ukrajini
Osvrćući se na novi paket vojne pomoći Ukrajini, objasnio je da postoji više načina njegove provedbe.
"Taj se novac može potrošiti na izravne donacije Ukrajini, na nabavu opreme u Europi ili kroz programe u kojima europski saveznici kupuju američku vojnu opremu. Ukrajina vjeruje da će taj novac moći iskoristiti i vrlo je zahvalna na toj pomoći", rekao je.
'Nikada nisam vidio takvo jedinstvo u NATO-u'
Na pitanje o predanosti Sjedinjenih Država Savezu nakon pojedinih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, Grynkewich je rekao da ne dovodi u pitanje snagu savezništva.
"Predsjednik Trump imenovao me vrhovnim zapovjednikom savezničkih snaga u Europi i dok god sam ovdje dat ću sve od sebe kako bih branio savez i svih 32 država članice. Bio sam u istoj prostoriji kada je predsjednik Trump govorio nakon summita. Nikada nisam vidio takvo jedinstvo. Bilo je to doista impresivno", rekao je.
Dodao je da članak 5. NATO-a ostaje temelj kolektivne obrane te da je njegova važnost ponovno potvrđena u deklaraciji usvojenoj na summitu u Ankari.
'NATO prilagođava obranu novim prijetnjama'
Govoreći o sve učestalijim upadima ruskih dronova u zračni prostor država članica, Grynkewich je rekao da je NATO unaprijedio svoj pristup obrani.
"Pomaknuli smo se od koncepta zračne policije prema pristupu od 360 stupnjeva. Pokrivamo istočni bok, ali i ovu regiju te smo spremni odgovoriti na sve prijetnje. To nam daje fleksibilnost da zaštitimo zračni prostor svih država članica", istaknuo je.
Komentirajući planove o postupnom smanjenju dijela američke vojne prisutnosti u Europi, rekao je da su saveznici već nadomjestili velik dio tog prostora.
"Saveznici su već popunili većinu tih praznina. U nekim područjima Europa danas daje i veći doprinos nego prije. To pokazuje da su države članice NATO-a snažnije, da je Hrvatska snažnija i da je Europa snažnija zajedno s Amerikom", rekao je.
'Rat u Ukrajini mijenja način ratovanja'
Prema njegovim riječima, iskustva iz rata u Ukrajini pokazuju da su razmjena podataka i primjena umjetne inteligencije jednako važni kao razvoj novih sustava naoružanja.
"Ukrajinci nas svakodnevno uče koliko su važni podaci i njihova razmjena između zapovjednih centara. Tu moramo primijeniti umjetnu inteligenciju i upravo to može dodatno povećati učinkovitost cijelog Saveza", rekao je.
Dodao je kako smatra da Ukrajina na bojištu pokazuje otpornost te da postoji prilika za postizanje mira.
Zahvalio Hrvatskoj na potpori Ukrajini
Na kraju razgovora osvrnuo se na mogućnost proizvodnje projektila Patriot u Europi i Ukrajini, ocijenivši da je riječ o obećavajućoj inicijativi.
"Ukrajinci imaju veliku industrijsku bazu i vjerujem da neće biti problema s proizvodnjom Patriota kada se uspostavi proizvodna linija. Želim zahvaliti Hrvatskoj što je predana toj inicijativi i što je preuzela određene obveze za budućnost. To je vrlo važno kako bi Ukrajina dobila potrebnu pomoć", zaključio je Alexus G. Grynkewich za HRT.
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