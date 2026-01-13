Grlić Radman: Pitanje otete imovine Hrvatima je pitanje vladavine prava

“Imao sam sastanak s gospodinom Zlatkom Petkovićem, Vikom Marovićem i Krstom Boškovićem. Naime, radi se o predstavnicima obitelji čija je imovina oteta i oni se sada ne mogu uknjižiti u katastru u katastarskoj općini Mrčevac jer ne postoji volja da se provede odluka nekoliko sudova, prije svega općinskog suda u Kotoru koji je presudio u njihovu korist. Tu presudu potvrdio je i viši sud u Podgorici kao i upravni sud”, rekao je Grlić Radman.