Grlić Radman u Madridu potpisao Memorandum sa španjolskim kolegom

Hina
19. velj. 2026. 16:27
Otkrivanje spomenika Antuna Branka Simica. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i šef španjolske diplomacije José Manuel Albares potpisali su u četvrtak u Madridu, tijekom dvodnevnog posjeta hrvatskog ministra Španjolskoj, Memorandum o razumijevanju o političkim konzultacijama između dvaju ministarstava.

Gordan Grlić Radman sa španjolskim je kolegom potpisao Memorandum kojim se uspostavlja „još strukturiraniji okvir redovitog dijaloga i usklađivanja stajališta o ključnim europskim i međunarodnim temama”, priopćio je MVEP.

Posljednji službeni posjet hrvatskog šefa diplomacije Španjolskoj održan je u svibnju 2021. godine. 

U razgovoru s Joséom Manuelom Albaresom, ministrom iz redova španjolske socijalističke vlade, poseban je naglasak stavljen na suradnju na Mediteranu, pri čemu je „istaknuta važnost MED9 formata i zajedničkih nastojanja” u vezi s tim morem koje je „područje od osobitog strateškog interesa”. Hrvatska ove godine predsjeda tom inicijativom koja okuplja mediteranske članice EU-a.

„Razmotrene su i aktualne europske teme, uključujući pitanja europske sigurnosti, gospodarske otpornosti te proširenja Europske unije, uz naglasak na potrebu očuvanja vjerodostojnosti i strateške dimenzije procesa proširenja”, priopćio je MVEP.  

Tijekom boravka u Madridu šef hrvatske diplomacije susreo se u srijedu navečer i s apostolskim nuncijem monsinjorom Pierom Pioppom, počasnim konzulima RH i predstavnicima hrvatske zajednice u Španjolskoj.

Također je posjetio muzej Prado kako bi razgledao djelo glasovitog hrvatskog renesansnog minijaturista Julija Klovića, čime je istaknuta duboka kulturno-povijesna povezanost dviju država, stoji u priopćenju ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP).

Teme
Diplomatski odnosi Europska unija Gordan Grlić Radman Hrvatska i Španjolska Kulturna povezanost Mediteranska suradnja

