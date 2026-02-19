U razgovoru s Joséom Manuelom Albaresom, ministrom iz redova španjolske socijalističke vlade, poseban je naglasak stavljen na suradnju na Mediteranu, pri čemu je „istaknuta važnost MED9 formata i zajedničkih nastojanja” u vezi s tim morem koje je „područje od osobitog strateškog interesa”. Hrvatska ove godine predsjeda tom inicijativom koja okuplja mediteranske članice EU-a.