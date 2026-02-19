Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i šef španjolske diplomacije José Manuel Albares potpisali su u četvrtak u Madridu, tijekom dvodnevnog posjeta hrvatskog ministra Španjolskoj, Memorandum o razumijevanju o političkim konzultacijama između dvaju ministarstava.
Oglas
Gordan Grlić Radman sa španjolskim je kolegom potpisao Memorandum kojim se uspostavlja „još strukturiraniji okvir redovitog dijaloga i usklađivanja stajališta o ključnim europskim i međunarodnim temama”, priopćio je MVEP.
Posljednji službeni posjet hrvatskog šefa diplomacije Španjolskoj održan je u svibnju 2021. godine.
U razgovoru s Joséom Manuelom Albaresom, ministrom iz redova španjolske socijalističke vlade, poseban je naglasak stavljen na suradnju na Mediteranu, pri čemu je „istaknuta važnost MED9 formata i zajedničkih nastojanja” u vezi s tim morem koje je „područje od osobitog strateškog interesa”. Hrvatska ove godine predsjeda tom inicijativom koja okuplja mediteranske članice EU-a.
„Razmotrene su i aktualne europske teme, uključujući pitanja europske sigurnosti, gospodarske otpornosti te proširenja Europske unije, uz naglasak na potrebu očuvanja vjerodostojnosti i strateške dimenzije procesa proširenja”, priopćio je MVEP.
Tijekom boravka u Madridu šef hrvatske diplomacije susreo se u srijedu navečer i s apostolskim nuncijem monsinjorom Pierom Pioppom, počasnim konzulima RH i predstavnicima hrvatske zajednice u Španjolskoj.
Također je posjetio muzej Prado kako bi razgledao djelo glasovitog hrvatskog renesansnog minijaturista Julija Klovića, čime je istaknuta duboka kulturno-povijesna povezanost dviju država, stoji u priopćenju ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas