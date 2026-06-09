Grmoja predstavio Deklaraciju o tehnoetici i antitotalitarizmu

Na pitanje o inicijativi Domovinskog pokreta za posebnu izbornu jedinicu za Hrvate u BiH, Grmoja je rekao da je tu poziciju zagovarao godinama te da će je podržati ako bude predložena u Hrvatskom saboru. "Nije mi važno tko je nešto predložio, nego ide li to u interes hrvatskog naroda", rekao je.