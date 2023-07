Habijan odgovorio “wannabe premijeru” Grbinu: Gdje je onih 7000 eura?

Podijeli :

Oporbene stranke održale su sastanak povodom izostanka izvanredne sjednice Sabora oko situacije u zemlji, ponajprije zbog navodnih malverzacija u Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) vezanih za viškove plina, prodavanih ispod cijene. I dalje inzistiraju na epilogu priče, a odgovorio im je HDZ-ov saborski zastupnik Damir Habijan.

“Predsjednik SDP-a Peđa Grbin netočno je izjavio da je vladajuća većina odbila prijedlog jer prijedloga u ovom trenutku niti nema. Tri su ovlaštena predlagatelja – Vlada, većina zastupnika i predsjednik. Nijedan takav zahtjev nije došao, nema ga. Ako i kada dođe, raspravljat ćemo”, rekao je Habijan o mogućem sazivanju izvanredne sjednice Sabora.

Šef HEP-a tvrdi da ministra Filipovića nije nazvao lažljivim smećem Ministarstvo: Filipović nije upozoren da će plin prodati po netržišnim cijenama

Tjednik Nacional je objavio u današnjem da je na sastanku u Vladi nakon izbijanja plinske afere na kojem su bili premijer Plenković, ministar Filipović, predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić i njihovi bliski suradnici iz HEP-a i Vlade, “Barbarić napao Filipovića nazvavši ga lažljivim smećem. Potom ga je opsovao”. Habijan kaže da su svi akteri to demantirali.

“Od svih aktera su izašle izjave koje su, ja mislim, unisone u tome da ono što piše u navedenom tjedniku nije točno, da su to neprovjerene i netočne informacije. Svi akteri spomenuti u članku su na neki način demantirali ono što tamo piše”, rekao je.

Što se tiče same afere u HEP-u i novinarskog pitanja traje li premijerova analiza svih podataka malo predugo, Habijan kaže: “Premijer je u nekoliko navrata komentirao situaciju. Ono što je dobro, imali smo Odbor za gospodarstvo koji je sazvan na zahtjev oporbe. Vladajuća većina ga je mogla odbiti, ali nismo jer nam je stalo do transparentnosti i da se raspravi sve bitno. Ne možemo reći da se o ovome ne komunicira i da nam nije stalo do transparentnosti. Premijer je u nekoliko navrata jasno komentirao situaciju”.

Dotaknuo se ponovno i šefa SDP-a Grbina.

“Kada govorimo o zavjetu šutnje, ne zna se, ne priča se, gdje je završilo onih sedam tisuća eura koje je primio na ime odvojenog života na koje nija imao pravo. Od wannabe premijera do danas nismo čuli gdje je taj novac završio. Mi radimo drugačije. Treba sve podatke analizirati, utvrditi je li bilo nepravilnosti i je li bilo nečije odgovornosti, i ako je bilo odrediti posljedice za odgovorne. To je jedan ozbiljan proces i tako rade ozbiljne stranke”, rekao je Habijan.

