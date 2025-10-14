Habijan potpisao Konvenciju Vijeća Europe za zaštitu odvjetničke profesije

Iz Ministarstva pravosuđa podsjetili su i da je Hrvatska, u skladu s odlukom Vlade RH od 4. rujna, prihvatila tekst Konvencije i osigurala usklađenost nacionalnog zakonodavstva s njezinim odredbama, a da je Hrvatski sabor 27. lipnja donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, kojim su dodatno ojačana procesna jamstva i prava odvjetnika te položaj Hrvatske odvjetničke komore.