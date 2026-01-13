Habijan: SDP-u očito nije stalo da imamo puni sastav Ustavnog suda

Podsjetio je na izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da nikada neće predložiti suca Vrhovnog suda za njegova predsjednika te dodao kako bi bilo dobro da su neki tada reagirali i kada nije sukladno Zakonu o sudovima zatražio mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda niti saborskog Odbora za pravosuđe. Otvara se i pitanje uloge Državnog sudbenog vijeća koji je otvorio novi poziv. Svi dionici izbora moraju do kraja biti svjesni svoje uloge i postupati 'bez fige u džepu', naglasio je Habijan.