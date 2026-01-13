Habijan: SDP-u očito nije stalo da imamo puni sastav Ustavnog suda

Ministar uprave, pravosuđa i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je nakon sastanka parlamentarne većine, u utorak, kako su koalicijski partneri podržali HDZ-ov model vezivanja izbora čelne osobe Vrhovnog suda s odabirom tri preostala suca Ustavnog suda.
Oglas
"To je pozitivna inicijativa i rješenje koje smo ponudili i bitno je da se ta mjesta što prije popune radi funkcioniranja pravosuđa. Nadam se da će oporba nakon početne nervoze i zbunjenosti tim prijedlogom to konstruktivno prihvatiti i krenuti u razgovore", rekao je Damir Habijan novinarima.
Upitan očekuje li da će ta tema dominirati u skorašnjem aktualnom saborskom prijepodnevu, Habijan je uzvratio kako su pitanja iz oporbe iz sjednice u sjednicu nekonstruktivna i prilično populistička te da prevladava tema na kojoj misle "ubrati određene političke poene", dok za same građane nema neke velike koristi.
"Volio bih da ovaj puta bude drugačije i da njihova pitanja budu usmjerena na to što su Vlada i pojedina ministarstva učinili iz Vladinog programa u dosadašnjem dijelu mandata. SDP-u očito nije stalo da imamo puni sastav Ustavnog suda ili mjesto predsjednika Vrhovnog suda", ocijenio je Habijan.
Dodao je kako treba demistificirati način izbora te da je jedno predlaganje i izbor ustavnih sudaca, a drugo same izabrane osobe i pitanje njezine stručnosti i kvalifikacije.
Predlaganje na takav način nije samo svojstveno samo za Republiku Hrvatsku nego i za sve zemlje zapadne demokracije. Podsjetio je da Danska i Norveška imaju mehanizam da Vlada predlaže kandidate za Ustavni sud, u Austriji Francuskoj to čine Vlada i parlament zajedno, u Njemačkoj i Portugalu parlament to čini sam zasebno. Uvijek je tu politika koja predlaže i sudjeluje u samom izboru, naglasio je.
Nije riječ o trgovini
Jedini narativ oporbe je, ističe, da takav način predlaganja i izbora ustavnih sudaca žele prikazati kao svojevrsnu trgovinu.
To nije trgovina, nego u situaciji nepopunjenosti bitnih mjesta najvišem pravosudnom tijelu Vrhovnom sudu i Ustavnom sudu kao četvrtom stupu vlasti itekako bitno da budu popunjena. Očekujemo od oporbe da bude konstruktivna i pokaže razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazimo, poručio je.
Upitan za komentar izjave predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kosa koji relativizira taj prijedlog premijera Andreja Plenkovića, Habijan je rekao kako ne vidi problem da suci Vrhovnog suda Kos, Marin Mrčela ili Gordana Jalšovečki budu na čelu Vrhovnog suda te drži da bi to bilo dobro.
Podsjetio je na izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da nikada neće predložiti suca Vrhovnog suda za njegova predsjednika te dodao kako bi bilo dobro da su neki tada reagirali i kada nije sukladno Zakonu o sudovima zatražio mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda niti saborskog Odbora za pravosuđe. Otvara se i pitanje uloge Državnog sudbenog vijeća koji je otvorio novi poziv. Svi dionici izbora moraju do kraja biti svjesni svoje uloge i postupati 'bez fige u džepu', naglasio je Habijan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas