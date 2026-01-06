Habijan: Podjele u društvu treba zatomiti, različitost je bogatstvo

Svi bismo trebali zajedno, bez obzira na svjetonazor i političke stavove, oko krucijalnih stvari, pokušati zadržati neki zajednički jezik, pogotovo s obzirom na prilično nesigurnu geopolitičku situaciju. „Ako želimo dobro ovoj zemlji, sigurnu zemlju radi budućnosti naše djece, onda mislim da moramo ove neke različitosti koje postoje zatomiti i nekako prijeći preko njih, ne stavljati ih u fokus”, zaključio je Habijan.