HAK poziva vozače na oprez: Ulje na kolniku A1 u tunelima Kobiljača i Puljani

Zbog ulja na kolniku na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika u tunelima Kobiljača i Puljani vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).
Oglas
Također predmet je na autocesti A1 kod čvora Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/ na sat. HAK poziva vozače na oprez.
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski.
Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).
Zbog održavanja automobilističke utrke zatvorena je državna cesta DC56 u Skradinu. Obilazak za vrijeme održavanja utrke je autocestom A1.
Zbog radova zatvoreni su: na A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca; na A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.
Novi sustav ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Europske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet. Sustav se ne primjenjuje na državljane EU, bez obzira na mjesto prebivališta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas