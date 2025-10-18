Oglas

HAK poziva vozače na oprez: Ulje na kolniku A1 u tunelima Kobiljača i Puljani

Hina
18. lis. 2025. 08:56
njemačka autocesta, autocesta
Photo by <a href="https://unsplash.com/@fraumuksch?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Jennifer Latuperisa-Andresen</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/autobahn?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>, Ilustracija

Zbog ulja na kolniku na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika u tunelima Kobiljača i Puljani vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).

Također predmet je na autocesti A1 kod čvora Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/ na sat. HAK poziva vozače na oprez.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski.

Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Zbog održavanja automobilističke utrke zatvorena je državna cesta DC56 u Skradinu. Obilazak za vrijeme održavanja utrke je autocestom A1.

Zbog radova zatvoreni su: na A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca; na A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

U pomorskom prometu nema poteškoća﻿.

Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.

Novi sustav ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Europske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet. Sustav se ne primjenjuje na državljane EU, bez obzira na mjesto prebivališta.

HAK promet

