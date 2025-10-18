HAK poziva vozače na oprez: Ulje na kolniku A1 u tunelima Kobiljača i Puljani

Novi sustav ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Europske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet. Sustav se ne primjenjuje na državljane EU, bez obzira na mjesto prebivališta.